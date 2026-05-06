Preocupación por el estado de salud de la baronesa Thyssen tras su ingreso en un hospital: sus hijos no se separan de ella

Tita Cervera, en una fotografía tomada en Málaga, el pasado mes de marzo. Gtres

Preocupación por el estado de salud de Tita Cervera. La baronesa, de 83 años, ha estado ingresada en la clínica Teknon de Barcelona. Sus tres hijos, Borja (46), Carmen (19) y Sabina (19), no se han separado de ella en los últimos días.

Tal y como avanza Semana, la Baronesa llegó a ser trasladada de urgencia en un helicóptero. Según el semanario, Carmen Thyssen ya está en su casa. No obstante, la alarma sobre su estado ha sido evidente.

La mencionada revista recoge imágenes de los tres hijos de Tita, y de la nuera de ésta, Blanca Cuesta (52). Una estampa que ha llamado la atención de propios y extraños y ha puesto el foco en esa inquietud por la salud de la Thyssen.

Hacía ocho años que los tres vástagos no se reunían en torno a ella. Su ingreso hospitalario ha obligado a Borja Thyssen, Blanca Cuesta y las mellizas a dejar a un lado cualquier diferencia para acompañar a la matriarca en un momento delicado.

La baronesa Thyssen, en una fotografía. Gtres

La imagen de los tres juntos, tomada en las inmediaciones del centro médico, rezuma preocupación. Conviene no olvidar que la fractura entre Tita y su hijo Borja ha sido una de las más comentadas de la crónica social.

Durante años, madre e hijo no mantuvieron contacto alguno. La baronesa llegó a hablar abiertamente del dolor que le provocaba esa distancia.

"Lo he echado muchísimo de menos, muchas veces me hubiera gustado que estuviera a mi lado", confesó en Viajando con Chester.

Sus palabras reflejaron una herida profunda, alimentada por desencuentros familiares y por la influencia de terceras personas, según ella misma insinuó en más de una ocasión.

Tres años después de aquellas declaraciones, el destino los ha vuelto a reunir, aunque por un motivo que nadie hubiera deseado: la maltrecha salud de Tita, aunque parece que su contratiempo está controlado.

La portada de la revista 'Semana'.

Hasta hace apenas unas semanas, Tita Thyssen seguía plenamente activa y volcada en uno de los proyectos más importantes de su vida reciente: la apertura de un museo en Barcelona prevista para 2028.

La baronesa había insistido en que no contemplaba retirarse y que su objetivo era acelerar los trámites para que el espacio cultural se integrara de forma respetuosa en la ciudad.

En una entrevista con El Periódico, defendió su compromiso con Barcelona y su entorno: "Soy la primera que cree que debemos respetar la ciudad, la belleza que tenemos en Barcelona".

Abundó: "Igual que yo soy de la ciudad y quiero que se me respete". Ahora, su ingreso hospitalario, y posterior recuperación en casa, ha frenado de golpe ese ritmo de trabajo.

Su equipo permanece a la espera de su evolución, mientras el proyecto museístico queda temporalmente en pausa.

Semanas antes de su hospitalización, Tita Thyssen volvió a pronunciarse sobre su relación con Borja, dejando entrever que las diferencias seguían presentes.

"He sufrido mucho y me ha sabido muy mal, las madres siempre esperamos que haya un cambio. Soy una persona positiva y habrá un cambio un día", reflexionó.

"Las personas que están a su lado tienen otra mentalidad. Son otras personas. No son como era Borja ni cómo yo soy", afirmó.

Borja y las mellizas

Borja y su mujer, Blanca. Gtres

La relación entre Borja Thyssen y sus hermanas, Carmen y Sabina, ha estado marcada durante años por la distancia.

Distintos medios han descrito un trato poco fluido, con encuentros puntuales en fechas señaladas, pero sin una relación cercana ni habitual entre los tres hermanos.

En el presente, Borja Thyssen mantiene una vida más expuesta por su papel en el entorno patrimonial de la familia y por su relación con Blanca Cuesta

Además, participa en empresas vinculadas a la colección de su madre y aparece en reuniones relacionadas con el museo.

Carmen y Sabina, en cambio, han seguido caminos distintos: Carmen ha sido señalada como la hija más alineada con el legado materno y se ha movido entre estudios y proyectos vinculados a esa herencia.

Por otro lado, Sabina continúa en un perfil mucho más discreto y alejado del foco público.