El pueblo español ideal para una escapada: es del año 814 d.C, con una iglesia barroca y que fue atacado por los piratas

El pueblo de Cadaqués desde las alturas. Pexels

Llegar a Cadaqués es hacerlo a través de un camino de curvas que parecen no terminar nunca, como si el paisaje se resistiera a revelar su secreto.

Y, de repente, aparece: una "perla blanca" suspendida entre montañas y mar, donde las casas encaladas se derraman hacia el Mediterráneo.

Caminar por sus calles no es solo una experiencia turística, sino un viaje en el tiempo que arranca en el año 814 d.C., cuando aparece la primera mención documental del pueblo en un precepto del rey Ludovico Pío, hijo de Carlomagno.

Durante siglos, Cadaqués vivió aislado por las montañas del Pení, lo que lo convirtió en un enclave casi inaccesible por tierra.

Cadaques visto desde la bahía. Pexels

Esa condición forjó su identidad marinera, su carácter independiente y hasta un habla propia. El mar no era una opción: era la única vía de conexión con el mundo.

Ese aislamiento también lo convirtió en objetivo de corsarios y piratas. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1543, cuando el temido Barbarroja atacó el pueblo con 22 galeras. El saqueo fue devastador: incendios, destrucción y la antigua iglesia gótica reducida a cenizas.

Aquel episodio marcó un antes y un después. El pueblo se reforzó, levantó defensas y dejó huellas que aún hoy pueden leerse en rincones como la Torre de las Horas o el entorno del Ayuntamiento.

De esas ruinas renació su gran joya: la Iglesia de Santa María. Su exterior, sobrio y blanco, apenas anticipa lo que guarda en su interior.

Allí se encuentra uno de los grandes tesoros barrocos de Cataluña: un retablo monumental de 23 metros de altura, obra de Pau Costa y Joan Torras, dedicado a la Virgen de la Esperanza y recubierto de pan de oro.

Un contraste poderoso entre la austeridad exterior y la exuberancia interior que define el alma del pueblo.

Pero si algo explica por qué Cadaqués es considerado el pueblo perfecto para recorrer a pie es su propia estructura.

El coche queda casi fuera de juego en su casco antiguo, donde el verdadero protagonista es el rastell, un pavimento artesanal hecho con piedras de la orilla colocadas de canto.

Las casas blancas de Cadaqués. Pexels

Funcional, estético y pensado para las cuestas, invita a caminar sin prisa entre callejones encalados, buganvillas y puertas de madera azul.

El paseo marítimo conecta calas como Platja Gran, Es Poal o Es Pianc, siempre con la presencia de los llaüts balanceándose sobre el agua.

Y, en apenas unos minutos a pie, se alcanza Portlligat, donde vivió Salvador Dalí, quien definió el cercano cabo de Creus como el lugar donde "lo real y lo sublime se tocan".

Este magnetismo artístico ha atraído también a figuras como Picasso, Joan Miró o Federico García Lorca.

Y, según publicó el pasado miércoles, 29 de abril, la revista ¡HOLA!, la actriz Amber Heard (40 años) ha sido vista recientemente en el municipio, sumando un nuevo capítulo a su leyenda contemporánea.

A día de hoy, Cadaqués sigue siendo un refugio casi intacto frente al turismo de masas.

Un lugar donde el tiempo parece caminar más despacio y donde cada paso recuerda que, a veces, los pueblos más pequeños guardan las historias más grandes.