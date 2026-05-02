Paula Echevarría arrasa con el bolso de su nueva colección con Primark: cuesta 14 euros y ya es un 'must have' para este verano

Paula Echevarría en la presentación de 'Camino a Arcadia' en Madrid. Gtres

Paula Echevarría (48 años) vuelve a demostrar su capacidad para elevar incluso las propuestas más asequibles con estilo propio.

En esta ocasión, la actriz ha apostado por un accesorio de su nueva colaboración con Primark, un bolso tejido con correa bandolera que forma parte de su nueva colección cápsula.

Con un precio de tan solo 14 euros y disponible en tonos burdeos y beige, la pieza se ha convertido en uno de los básicos más comentados de la temporada.

El bolso destaca por su diseño en tejido de papel 100%, un material ligero y veraniego que aporta textura y un aire artesanal al conjunto.

Este acabado natural encaja a la perfección con las tendencias actuales, que apuestan por accesorios con apariencia orgánica y estética relajada. Su estructura sencilla, de color liso, lo convierte en una opción versátil capaz de adaptarse a múltiples estilismos.

Uno de los elementos clave del diseño es su cierre mediante imán, que aporta practicidad sin romper la armonía visual del bolso.

Además, incorpora una correa tipo bandolera, pensada para ofrecer comodidad en el día a día y permitir llevarlo con total libertad de movimiento, algo especialmente útil en looks estivales.

El interior cuenta con forro de poliéster 100%, garantizando una mayor resistencia y funcionalidad, mientras que su fabricación en China responde a los procesos habituales de producción de la firma.

A pesar de su sencillez, el bolso se ha convertido en una pieza clave dentro de la colección por su capacidad para elevar estilismos básicos con un gesto mínimo.

Bandolera tejida de Paula Echevarría Primark

Paula Echevarría ha combinado este bolso con un look de inspiración veraniega compuesto por una falda en tono teja, una blusa blanca de estilo romántico y unas sandalias planas de piel, creando un conjunto fresco, cómodo y perfectamente equilibrado.

El resultado es un estilismo pensado para el día a día estival, donde la naturalidad es la protagonista.

La elección del color beige o burdeos permite además jugar con distintas combinaciones cromáticas, adaptándose tanto a tonos neutros como a propuestas más cálidas o intensas.

Esta versatilidad convierte el bolso en un complemento ideal para la temporada de verano.

En definitiva, el bolso de Primark que luce Paula Echevarría demuestra que el estilo no está reñido con el precio.

Una pieza sencilla, funcional y en tendencia que confirma el éxito de las colaboraciones entre celebrities y firmas accesibles, capaces de acercar la moda a todo tipo de públicos.