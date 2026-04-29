La ciudad española Patrimonio de la Humanidad perfecta para recorrer a pie: con foro romano, 200.000 habitantes y muralla

A apenas 30 kilómetros de Madrid se levanta una de las ciudades más completas del patrimonio histórico español. Hablamos de Alcalá de Henares, un enclave que ha sabido conservar, como pocos en Europa, las huellas de su pasado romano, medieval y renacentista en un mismo trazado urbano.

Declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, su conjunto histórico resume siglos de historia condensados en un paseo a pie perfectamente posible.

Con una población que ha rozado los 200.000 habitantes en los últimos años y una densidad de alrededor de 2.200 habitantes por kilómetro cuadrado, Alcalá es hoy una ciudad viva y dinámica. Una ciudad donde nació el cantante Daniel Diges o el periodista Constantino Romero y que a día de hoy es perfecta.

Alcalá de Henares en blanco y negro. Pexels

Su condición de urbe universitaria, impulsada por la prestigiosa Universidad de Alcalá, multiplica su población real durante el curso académico, cuando miles de estudiantes llenan calles, plazas y residencias. Esa mezcla entre vida cotidiana y legado histórico es una de sus grandes singularidades.

El corazón de la ciudad es su Recinto Universitario, concebido en el siglo XVI como la primera ciudad universitaria planificada del mundo. Allí se encuentra el majestuoso Colegio Mayor de San Ildefonso, cuya fachada plateresca es uno de los iconos del Siglo de Oro.

En su interior, el Paraninfo acoge cada año la entrega del Premio Cervantes, mientras que la cercana Capilla de San Ildefonso guarda el sepulcro del Cardenal Cisneros.

El paseo continúa en la llamada Manzana de Cervantes, epicentro del casco histórico. Miguel de Cervantes está omnipresente en la ciudad que lo vio nacer. Su Casa Natal recrea una vivienda del siglo XVI y se ha convertido en una de las visitas imprescindibles, especialmente por la escultura de Don Quijote y Sancho Panza en su entrada.

A pocos metros, la Calle Mayor, la calle soportalada más larga de España, mantiene el pulso comercial y social del centro histórico. Muy cerca, el Corral de Comedias, activo desde 1601, recuerda que aquí el teatro también forma parte de la vida diaria desde hace siglos.

Alcalá de Henares desde las alturas. Pexels

El patrimonio religioso y militar añade otra capa de monumentalidad. La Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor, una de las dos únicas en el mundo con ese título, convive con el imponente Palacio Arzobispal, escenario de la primera entrevista entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos.

Las murallas medievales, aún visibles en varios tramos, completan un paisaje donde las cigüeñas han hecho de las torres su hogar habitual.

Pero Alcalá no es solo medieval o renacentista. A las afueras se encuentra el origen romano de la ciudad: la antigua Complutum. Allí se conservan el foro, termas y mosaicos como los de la Casa de Hippolytus, que revelan la importancia de este enclave en la Hispania romana.

Entre historia, universidad y vida urbana, Alcalá de Henares ofrece una experiencia única: la de recorrer, paso a paso, una ciudad donde cada esquina es un capítulo distinto de la historia de España.