La 'pesadilla' inmobiliaria de Pepín Liria: sigue sin vender su mansión por 2,7 millones tres años después y no baja el precio

Hace unos días, la prensa del papel couché se hizo eco del buen momento sentimental que atraviesa el diestro Pepín Liria (55 años). Pepín está enamorado de una mujer llamada Drágana, una activista canaria de 26 años reconocida por su lucha contra el racismo y la xenofobia.

29 son los años que se diferencian, pero a la dupla no le importa. Ambos están felices y ya presumen de su amor por redes sociales y en distintos eventos públicos. Su historia suman poquísimos meses, pero ya hay quien sostiene que están viviendo juntos y miran al unísono hacia el futuro.

En el plano del amor, pues, José Liria Fernández -nombre real del diestro- no puede quejarse. A sus 55 años vive un lance sereno. Tan sólo una suerte de nubarrón le empeña la plenitud: la venta de la joya de la corona de su patrimonio: su mansión de Molina de Segura, en Murcia.

Fue en 2023 cuando colgó el cartel de 'se vende', a través del portal Idealista. Hoy, tres años y tres meses después, sigue sin darle salida a la casa, a una de las propiedades más llamativas del mercado de lujo en la Región de Murcia.

La casa, situada en la exclusiva urbanización Altorreal, salió al mercado por 2,7 millones de euros, una cifra que el diestro no ha estado dispuesto a rebajar pese al prolongado tiempo de espera, como ha podido confirmar en primicia EL ESPAÑOL.

Pepín Liria, en una fotografía captada en septiembre de 2025, en Madrid. Gtres

La operación, que parecía destinada a resolverse con rapidez dada la singularidad del inmueble, se ha convertido en una inesperada pesadilla inmobiliaria para el matador, justo en un momento personal especialmente dulce para él.

La propiedad de Pepín Liria es, sobre el papel, una de las más completas y exclusivas de Altorreal, una urbanización conocida por su tranquilidad, su entorno natural y su proximidad a Murcia capital.

Se trata de una casa independiente construida sobre una parcela de 1.500 metros cuadrados, con una superficie edificada de 750 metros, distribuidos en dos plantas y un semisótano de grandes dimensiones.

El interior de la vivienda está diseñado para ofrecer amplitud y comodidad. Cuenta con 11 habitaciones, siete baños, tres salones, una gran cocina con zona de lavado, varios trasteros y una cochera cubierta con capacidad para tres vehículos.

A ello se suma una bodega abovedada de diseño, un gimnasio y una zona destinada al personal de servicio.

La casa fue construida en 2003 y, según las descripciones del portal Idealista, presenta materiales de alta calidad: pavimentos de mármol, carpintería tratada, elementos de iluminación y baño de diseño, descalcificador y depósitos de agua de reserva.

El diestro murciano, captado en Madrid, en 2022. Gtres

En el exterior, la vivienda ofrece una terraza de grandes dimensiones, una piscina autolimpiable y un patio de estilo andaluz presidido por una fuente central.

La ubicación, en la parte más alta de la urbanización, permite disfrutar de vistas privilegiadas al campo de golf y de un entorno de aire puro y tranquilidad.

La seguridad también ha sido una prioridad, pues la parcela cuenta con un sistema de alarma que cubre toda la zona ajardinada.

Uno de los espacios más singulares de la vivienda es el semisótano, habilitado para grandes reuniones familiares o encuentros con amigos.

Idealista lo describe como un lugar perfecto para celebraciones especiales, con una enorme chimenea, sistema de sonido, bar y una bodega revestida con ladrillo rústico.

Sin bajar el precio

A pesar de todas estas características, la mansión de Pepín Liria lleva tres años en venta sin que se haya cerrado ninguna operación.

El precio de salida, 2,7 millones de euros, se ha mantenido invariable desde el primer día. Fuentes del sector inmobiliario señalan que, en un mercado donde la negociación es habitual, la falta de flexibilidad en el precio puede haber influido en la ausencia de compradores.

El segmento del lujo, aunque menos afectado por las fluctuaciones económicas que otros tramos del mercado, también responde a dinámicas de oferta y demanda.

En la Región de Murcia, las propiedades que superan los dos millones de euros suelen requerir un perfil de comprador muy específico, lo que reduce el número de potenciales interesados.

A ello se suma que, en los últimos años, la oferta de viviendas de alto standing en la zona ha aumentado, generando una competencia mayor.

Quién es Drágana

Paradójicamente, esta dificultad para vender su casa coincide con un momento vital especialmente positivo para Pepín Liria: está enamorado.

El torero, de 53 años, vive una etapa sentimental plena junto a una joven 30 años menor que él, una relación que ha devuelto al diestro a la primera línea mediática.

Pepín junto a su nueva pareja, Drágana. Gtres

La razón de amor de Pepín Liria se llama Drágana, es cantante y activista canaria de 26 años conocida por su defensa contra el racismo y la xenofobia.

Y sí, pese a las tres décadas que los separan, un dato que ha provocado un gran revuelo en el mundo del corazón, ambos están completamente convencidos de su relación.

Más allá de su voz, con la que participó en la campaña impulsada por el Cabildo de Lanzarote por el Día de la Mujer, la artista, hija de padre guineano y madre canaria, se ha formado como auxiliar de Farmacia.

Según muestran sus redes sociales, siente pasión por la belleza y el deporte.

No obstante, su mayor entretenimiento es viajar. Sin embargo, Drágana no es únicamente una mujer de físico impactante. Una etapa poco conocida de su vida la confirma como una deportista de élite con un notable recorrido.

Durante su adolescencia, fue considerada una de las jugadoras con más proyección del baloncesto en Canarias, llegando incluso a integrar la selección española U12, U13 y U14.

"Dragana Balde es una deportista polivalente que, pese a su juventud, posee un currículo con amplia experiencia competitiva y reúne calidad y potencial para seguir creciendo", señalan sobre ella numerosos medios deportivos.

Además, fue elegida jugadora revelación de la edición 2016 del Campeonato de España Endesa Cadete con el CB Islas Canarias, con el que se proclamó campeona, siendo distinguida como MVP de la final tras sumar 10 puntos, 23 rebotes y un total de 25 de valoración.

Pepín y el amor

Pepín Liria y su nueva pareja, Drágana. Gtres

Antes de su actual razón de amor, el torero Pepín Liria contrajo matrimonio el 27 de octubre de 1995 con la murciana María José Pardo en la Catedral de Murcia, tierra de ambos. Con ella tuvo a su primera hija, María.

En el verano de 2001 se supo que, tras 12 años de relación sentimental, casi seis de ellos como marido y mujer, la pareja decidía tomar caminos independientes y separar sus vidas.

La siguiente mujer que ocupó su corazón fue Gloria Rivas, con quien tuvo a su segunda hija, Jara.

En una entrevista para La voz de Almería, en el verano de 2020, con motivo de su 18 cumpleaños, la benjamina de Pepín Liria declaró lo siguiente: "A mi padre lo defino como un guerrero".

"No sólo en el ruedo, sino también en la calle, con su familia, siempre luchando para conseguir lo mejor para cada uno de nosotros. Es valiente y no sólo en el ruedo, sino en todos los aspectos de su vida", concluyó.

Según publicó Vanitatis en el verano de 2014, Pepín Liria mantuvo un romance con la bellísima ex Miss España Raquel Rodríguez, algo que ella desmintió, aludiendo que "ojalá pudiera enamorarme de él porque es maravilloso".

En la primavera de 2018, Pepín Liria pidió matrimonio a la que hoy es su última pareja, Marisa, antes de la irrupción de Drágana en su vida.