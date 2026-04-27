Muere Fiorella de Angelis Baracchi, madre de Aitana Sánchez-Gijón, a los 86 años

La madre de la actriz Aitana Sánchez‑Gijón (57 años), Fiorella de Angelis Baracchi, ha fallecido este domingo, 26 de abril, en Madrid. Estaba a punto de cumplir 87 años. Sus restos mortales han sido velados en el Tanatorio de San Isidro, como ha podido saber EL ESPAÑOL.

Este lunes, 27, su cuerpo sin vida ha abandonado la funeraria para darle un último adiós en la más estricta intimidad. A su funeral no han faltado la intérprete de Amarga Navidad, ni sus hijos, Teo y Bruna, nietos de la fallecida. Tampoco el hermano de Aitana, Eloy Sánchez-Gijón.

Aitana Sánchez Gijón en el tanatorio de San Isidro. Gtres

Fiorella de Angelis era una profesora italiana de matemáticas, nacida en Pescara (Italia), que se trasladó a Roma donde conoció al hispanista y catedrático Ángel Sánchez‑Gijón.

De su matrimonio nació Aitana Sánchez‑Gijón, nombrada en homenaje a la hija del poeta Rafael Alberti, gran amigo de la familia.

La relación de Aitana con su madre siempre ha sido muy cercana, afectuosa y de mucho apoyo mutuo. Aunque no le gusta hablar de su familia en las entrevistas, a mediados del pasado año sí que recordó en el programa Cuturas2 que su madre vivió con ella y el cambio que había supuesto trasladarse de Italia a España para su progenitora.

Aitana Sánchez-Gijón junto al féretro de su madre. Gtres

Según las propias palabras de la actriz, fue para ella un "despertar de conciencia política" al encontrarse con una España aún en dictadura. También dijo que no había en su familia una tradición artística, porque sus padres eran profesores, lo que hace que su trayectoria actoral parezca aún más inesperada.

Ese mismo año, Aitana recibió el reconocimiento de la Academia de Cine por su excelente trayectoria profesional y al recoger el Goya de Honor quiso, entre otras personas, dedicárselo a su progenitora.

"Mi madre estará sentada en el patio de butacas... eso es algo extraordinario porque normalmente que los Goya de Honor al tener edades avanzadas no han tenido el privilegio de tener a su madre ahí. Mamá, sin ti, sin tu apoyo, sin tu respeto y sin tu confianza, nada de esto sería posible”.

Bruna, hija de Aitana. Gtres

La noticia de la muerte de Fiorella ha supuesto un duro golpe para Aitana, que justo estaba viviendo una de las épocas más felices de su vida.

A nivel profesional estaba triunfando en el teatro con su obra Malquerida. Casualidades del destino, este domingo fue la última función en el Teatro Español. Una última puesta en escena que la actriz quiso llevar a cabo a pesar de la defunción de su progenitora, según ha conocido este medio.

Haciendo gala de su profesionalidad, Aitana Sánchez-Gijón continuó con sus compromisos y todo transcurrió con total normalidad. Este periódico se puso en contacto con el teatro, en la tarde de ayer, donde algunos ni siquiera tenían constancia de la muerte de su madre.

Aitana junto a sus hijos saliendo del cementerio. Gtres

Y es que la actriz siempre ha preferido llevar sus asuntos personales con la mayor privacidad posible. Hasta que las imágenes del entierro de Fiorella no han visto la luz, son muy pocas personas las que tenían conocimiento de lo sucedido.

Lo mismo ocurrió con su padre Ángel, que murió en 2007 a la edad de 73 años de un paro cardiaco.

La actriz afronta ahora este duro momento rodeada del cariño de los suyos, sobre todo de sus hijos con los que se la ha visto abandonar el cementerio con unas rosas en la mano.