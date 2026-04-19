El pueblo medieval donde se casaron Álvaro Falcó e Isabelle Junot: una joya del siglo XV y a 150 km de un Teatro Romano

Álvaro Falcó e Isabelle Junot y Plasencia en un montaje de JALEOS. Gtres

El 2 de abril de 2022 quedó marcado en el calendario de la alta sociedad española como el día en que Álvaro Falcó (41 años) e Isabelle Junot (35) sellaron su historia de amor en un enclave cargado de historia, tradición y simbolismo.

Cuatro años después, el escenario de aquel enlace sigue despertando interés: Plasencia, una joya medieval en el corazón de Extremadura que se transformó durante unas horas en el epicentro de una boda que muchos definieron como "real".

La elección del destino no fue fruto del azar. La ceremonia tuvo lugar en la capital, en el Palacio del Marqués de Mirabel, una construcción del siglo XV que pertenece a la familia Falcó desde hace generaciones.

Este edificio, además de ser una de las grandes joyas arquitectónicas de la ciudad, guarda un profundo valor sentimental para el novio: en ese mismo espacio se casaron sus padres, Fernando Falcó y Marta Chávarri, en los años 80. Este detalle convirtió el enlace en un homenaje a la historia familiar.

La portada de la revista ¡HOLA! con la boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot.

La ciudad se volcó completamente con el evento. Más de 250 invitados, entre ellos rostros conocidos como Tamara Falcó, llenaron las calles del casco histórico y se alojaron en sus hoteles, dotando a Plasencia de una atmósfera única.

Durante ese fin de semana, sus plazas, callejuelas empedradas y edificios históricos se convirtieron en el telón de fondo de una celebración que combinó elegancia, tradición y un aire casi aristocrático.

Pero más allá del eco mediático de la boda, Plasencia es un destino que brilla con luz propia. Fundada en el siglo XII, conserva uno de los conjuntos medievales mejor preservados de España.

Sus murallas, que aún rodean gran parte del casco antiguo, son testimonio de su pasado defensivo y uno de sus mayores atractivos. Pasear por ellas es viajar en el tiempo.

Otro de sus grandes tesoros es la singularidad de contar con dos catedrales: la Catedral Vieja, de estilo románico y gótico, y la Catedral Nueva, de corte plateresco. Ambas conviven unidas, formando un conjunto monumental que recuerda, en cierto modo, a ciudades como Salamanca.

Plasencia desde diferentes puntos de vista. Pexels

A esto se suman sus numerosas casas palacio, entre las que destaca el propio Palacio de Mirabel, con un patio renacentista considerado uno de los más bellos del país.

Además, su ubicación la convierte en un punto estratégico para explorar otros enclaves históricos. A unos 150 kilómetros se encuentra Mérida, cuyo conjunto arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993.

Allí se alza el imponente Teatro Romano de Mérida, una de las joyas mejor conservadas del mundo romano que, dos mil años después de su construcción, sigue acogiendo representaciones durante el Festival Internacional de Teatro Clásico.

Así, el lugar elegido por Álvaro Falcó e Isabelle Junot no solo responde a una tradición familiar, sino que pone en valor un destino que reúne historia, patrimonio y belleza en cada rincón.

Plasencia no fue solo el escenario de una boda, sino el reflejo de una herencia que se mantiene viva entre sus muros centenarios.