El pueblo español donde se casó Jaime Lorente: 2.000 habitantes y un castillo renacentista que es Conjunto Histórico desde 1970

El castillo de Batres y Jaime Lorente en un montaje de JALEOS. Gtres

El actor Jaime Lorente (34 años) vivió uno de los días más importantes de su vida el pasado 7 de junio de 2025. El protagonista de La Casa de Papel contrajo matrimonio con la estilista Marta Goenaga (32), con quien mantiene una relación desde hace años y con la que ha formado una familia.

La ceremonia se celebró en un entorno cargado de historia y simbolismo: el Castillo de Batres, una fortaleza renacentista situada a las afueras de Madrid que se ha convertido en uno de los enclaves más especiales de la región.

La elección del lugar no fue casual. Alejado del foco mediático habitual y rodeado de naturaleza, el escenario ofrecía la intimidad y el carácter que una ocasión así requería, combinando tradición, patrimonio y belleza arquitectónica.

Más allá del enlace, el municipio que acogió la celebración también merece atención. Batres es una pequeña localidad situada al sur de la Comunidad de Madrid, muy próxima a la frontera con la provincia de Toledo.

El castillo de Batres a las afueras de la Comunidad de Madrid.

Con una población que ronda los 2.000 habitantes, este enclave conserva el encanto de los pueblos tranquilos, donde el tiempo parece discurrir a otro ritmo. A unos 44 kilómetros de la capital, Batres se presenta como un refugio natural para quienes buscan escapar del bullicio urbano.

El valor ecológico del municipio es uno de sus principales atractivos. Aproximadamente el 75% de su territorio está protegido dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, lo que convierte a la zona en un espacio privilegiado para la biodiversidad.

El río Guadarrama atraviesa su término municipal, dibujando paisajes que se combinan con cárcavas de arcilla erosionada y extensos encinares.

Estos entornos naturales han impulsado rutas de senderismo muy frecuentadas por quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado de Madrid.

Batres también presume de historia. Considerada una "Villa Inmemorial", tuvo relevancia estratégica como Casa-fuerte de Batres, se construyó entre los siglos XV y XVI y destaca por su singular combinación de arquitectura militar y palaciega.

El castillo de Batres a las afueras de la Comunidad de Madrid. Telemadrid

A diferencia de otros castillos defensivos, este incorpora elementos propios del Renacimiento, convirtiéndose en una residencia señorial de gran elegancia.

Su vínculo con la literatura española es otro de sus grandes atractivos. El poeta Garcilaso de la Vega pasó largas temporadas entre sus muros, y se cree que la serenidad del entorno inspiró algunas de sus obras más célebres.

Arquitectónicamente, sobresale la Torre del Homenaje, de unos 25 metros de altura y su patio plateresco con doble galería de columnas toledanas.

Un enclave que, siglos después de su construcción, sigue siendo escenario de historias memorables, como la boda de Jaime Lorente o la de la influencer Rocío Camacho (31), en la que pasado y presente se dieron la mano en uno de los rincones más singulares de la Comunidad de Madrid.