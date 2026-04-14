Sara Carbonero, la historia de resiliencia de la periodista que acaba de decir adiós a su madre

Sara Carbonero (42 años) es el ejemplo perfecto de resiliencia. La periodista ha demostrado tener una capacidad, casi sobrehumana, para adaptarse a todo tipo de situaciones adversas saliendo fortalecida de todas ellas.

Desde muy joven, ha tenido que lidiar con diagnósticos médicos devastadores y encima bajo el escrutinio constante de los medios. El último de los golpes que le ha dado la vida ha sido el fallecimiento de su madre.

Goyi Arévalo moría este domingo, 12 de abril, tras años padeciendo una larga enfermedad. Sin duda, una triste noticia que ha dejado devastadas a sus hijas y a su entorno más cercano.

Por desgracia, no ha sido el único revés al que Sara ha tenido que hacer frente. Detrás de la imagen de calma que siempre intenta proyectar se esconde una gran historia de resistencia.

En 2014 vivió la separación de sus padres, año en la que la relación con su progenitor se fracturó casi de manera definitiva.

Carlos Javier Carbonero fue condenado por la Audiencia Provincial de Toledo a dos años de prisión por un delito de estafa continuada.

Entre 2007 y 2009, el padre de la periodista vendió productos financieros inexistentes (pólizas de inversión de una conocida aseguradora) a vecinos de su pueblo, Corral de Almaguer, llegando a estafar cerca de un millón de euros. El juicio y la posterior condena ocurrieron en el momento de mayor fama de Sara.

Profesionalmente era una de las caras más reconocidas de los deportes de Mediaset y a nivel personal, su relación con Iker Casillas (44) estaba en uno de sus mejores momentos. A principios de 2014 la pareja daba la bienvenida a su primer hijo, Martín.

Desde entonces, el distanciamiento entre padre e hija ha sido más que evidente, siendo una de las heridas más profundas de Carbonero. Se ha hablado de acercamiento entre ellos, sobre todo a raíz de los problemas de salud de Sara, algo que ella nunca ha llegado a confirmar porque siempre ha preferido mantener silencio respecto a este tema.

Sea como fuere, la realidad es que nunca ha guardado con su padre una relación tan estrecha como sí ha tenido con su madre.

Cáncer de ovario

Sara Carbonero en un evento de la revista 'Elle'.

Mayo de 2019 fue el punto de inflexión de Sara Carbonero. Apenas unos días después de que su entonces marido, Iker Casillas, sufriera un infarto de miocardio, Sara recibió el diagnóstico que cambiaría su vida: cáncer de ovario.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente...", escribió en sus redes sociales.

Ha tenido que ser intervenida hasta en al menos dos ocasiones más después de esa primera intervención. La última ha sido este 2026, cuando Sara fue operada de urgencia debido a un fuerte dolor abdominal mientras disfrutaba de unos días en La Graciosa.

La noticia generó mucha alarma, pero fuentes cercanas a la periodista indicaron que no estaba relacionada directamente con el cáncer de ovario, sino con una complicación abdominal (posiblemente adherencias o problemas derivados de cirugías previas).

Ha aprendido a vivir con la incertidumbre e incluso a abrazarla, como ha asegurado. Y también ha "aprendido mucho sobre el valor del tiempo, que es el tesoro más preciado que tenemos", dice.

Separación

Lidiar con su enfermedad y con el infarto de Iker no fue nada fácil para el matrimonio y generó una tensión emocional extrema, además de un desgaste de la convivencia.

Así que, en 2021, y de manera conjunta, Sara Carbonero e Iker Casillas comunicaron su separación tras 11 años de relación y dos hijos en común. Además de Martín, fruto de su amor nació Lucas.

"Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos". Siempre mantendrían su unión por el bien de sus hijos, algo que han cumplido a rajatabla. Los dos siempre han tenido claro que lo más importante es la familia que habían creado.

Su historia de amor había comenzado con aquel beso icónico en el Mundial de Sudáfrica en 2010 y llegaron a ser una de las parejas más queridas y envidiadas del panorama nacional.

Sara Carbonero e Iker Casillas.

Aunque como pareja no tuvieron un final feliz, se profesan un cariño infinito. Sara ha manifestado en más de una ocasión que Iker siempre va a ser una persona muy importante en su vida.

No hay duda, de que ahora tras la muerte de Goyi, el ex portero será quien, de una manera u otra, sostenga a Sara Carbonero en uno de sus peores momentos. De hecho, no dudó en viajar hasta Correr de Almoguer para arropar a la madre de sus hijos. Fue uno de los primeros en llegar al tanatorio.

Goyi llevaba enferma varios años y sus hijas han estado a su cuidado desde entonces, llevando su sufrimiento en la más estricta intimidad.

Con toda seguridad, la periodista volverá a salir de este duelo. Como le gusta decir a ella: "Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste ni cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura: cuando salgas de esa tormenta no serás de la misma persona que entró en ella, y de eso trata la tormenta".