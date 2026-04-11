Manu Tenorio, rotundo sobre los inquiokupas atrincherados en su casa desde 2023: "No se ha solucionado, me ha hecho daño"

Manu Tenorio (51 años) se ha sincerado sobre el calvario que ha vivido con los inquiokupas que han ocupado su vivienda en Sanlúcar de Barrameda desde 2023.

El conflicto legal, sin solución a la vista, ha provocado un profundo impacto emocional en el cantante. Así lo ha confesado en la fiesta celebrada en el 46 cumpleaños de Juan Peña, que ha lanzado su nuevo single, De Madrid al cielo.

Ha sido en esta cita, celebrada en el Teatro Kapital, donde el andaluz ha revelado que el asunto, lejos de haber llegado a un desenlace, aún sigue ocasionándole dolores de cabeza.

Manu Tenorio, en la fiesta de cumpleaños de Juan Peña, en Madrid. Gtres

Cómo empezaron los problemas

"No se ha solucionado todavía. Me ha desgastado, me ha erosionado y me ha hecho demasiado daño, a mí y a muchísima gente", ha lamentado ante las cámaras de Europa Press, intentando cortar el tema.

Los problemas comenzaron en 2021, cuando Manu Tenorio y su esposa, Silvia Casas alquilaban su vivienda en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda a una familia con un contrato formal de arrendamiento.

En un inicio, la relación con los inquilinos fue normal. Pero en mayo de 2023, estos dejaron de pagar el alquiler sin motivo aparente.

Fue así como llegaron a acumular una deuda superior a los 10.000 euros. A pesar de la cantidad acumulada, seguían negándose a desalojar la vivienda.

Los inquilinos alegaron que habían recibido avisos de la Agencia Tributaria ordenándoles retener los pagos por supuestas deudas millonarias del cantante, aunque Tenorio negó cualquier irregularidad fiscal.

Silvia Casas y Manu Tenorio se han mostrado cómplices, zanjando los rumores de crisis. Gtres

Las denuncias del cantante

"Ni somos okupas ni hemos dejado de pagar", explicaron los inquilinos en Y ahora Sonsoles. "A nosotros nos llegaron dos cartas de Hacienda diciendo que no pagásemos a Manu Tenorio porque tiene una deuda millonaria", añadían.

La situación desató un verdadero calvario judicial. Tenorio denunció públicamente a los inquilinos por impago hace casi tres años. Él y su esposa iniciaron acciones legales, pero el proceso judicial ha sido lento y complejo.

A través de las redes sociales, Tenorio ha denunciado su conflicto con sus inquilinos. El pasado septiembre, lamentó en las redes sociales: "Verano de 2025: otro verano que llega a su final y yo sin poder disfrutar de mi casa en Sanlúcar de Barrameda, porque tengo unos inquiokupas".

"Y lo peor es que parece que la ley de este país los protege más a ellos que a mí, que soy el que paga religiosamente. Ese es el país en el que vivimos", destacaba entonces.

Visiblemente indignado, los acusaba de aprovecharse de los derechos que otorga el sistema judicial español a los inquilinos morosos: "Son un matrimonio con niños y, como se saben la ley, te joden vivo. Y los demás, a seguir pagando la hipoteca".

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Nueva gira de conciertos

Manu Tenorio ya calienta motores para su nueva gira de conciertos. Este verano arranca un tour que lo llevará a ofrecer 30 recitales distintos.

"La música me ha tratado muy bien", ha afirmado, ilusionado, destacando que el single Inédito se lanzará el próximo 24 de abril. Tiene bajo el brazo un nuevo contrato discográfico.

"Acabo de firmar con una nueva discográfica, y estoy muy feliz", ha revelado. "Y aparece también con mi último proyecto, que es el perfume Tenorio que lo acabamos de lanzar y lo veréis en muchos sitios".

Sobre su cambio físico, ha reconocido que su paso por el concurso Bailando con las estrellas "para mí fue una catarsis maravillosa, y con esta leche de bailar todos los días cuatro horas me quedé más seco que la mojama".

"Ahora me tengo que poner un poquito más las pilas, pero bueno, yo intento... O sea, lo mejor para la salud, una de las mejores cosas para la salud mental es tener una actividad física. Eso lo tengo visto, comprobado y testeado, ¿sabes?", ha zanjado.