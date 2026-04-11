La influencer Elena Fermo anuncia la muerte de su novio a los 40 años: "Amor mío, ojalá hubiera podido ser tu mujer"

Elena Fermo ha anunciado la muerte de su pareja a través de las redes sociales. @elena_fermo

La conocida influencer Elena Fermo ha conmocionado a sus seguidores al anunciar en redes sociales la inesperada muerte de su novio.

La joven ha comunicado el fallecimiento de su pareja, de 40 años, a través de una desgarradora carta. En un emotivo escrito abierto en su cuenta de Instagram, ha expresado su profundo dolor y gratitud por los momentos compartidos.

"Amor de mi vida, qué poco tiempo nos dejó la vida para disfrutarnos", empieza diciendo. "Todavía no me puedo creer que ya no estés aquí conmigo. Tengo el corazón roto al pensar que no volveré a verte, ni a esa sonrisa que me encantaba".

La influencer Elena Fermo, con su pareja, en las redes sociales. @elena_fermo

Despedida pública

Elena Fermo, popular por sus contenidos de lifestyle y viajes, ha mostrado sus sentimientos de dolor en su perfil de Instagram, donde acumula más de 111.000 seguidores.

En su publicación ha descrito la repentina pérdida como un golpe devastador, destacando la fortaleza de su pareja ante el sufrimiento.

También ha recordado detalles íntimos de su relación: desde desayunos eternos y momentos con sus mascotas, hasta los detalles cotidianos que tanto va a echar de menos.

Elena Fermo aún no ha desvelado qué enfermedad acabó con la vida de su novio. @elena_fermo

"Voy a echar de menos todo de ti. Dormir abrazada a ti, nuestros desayunos eternos, cuando cantabas Luis Miguel en la ducha, quedarme dormida en tu hombro viendo la tele, los cereales con leche para merendar, los paseos con Nora y Doly, tus tonterías", ha destacado, "esas que a veces me sacaban de quicio y que ahora daría lo que fuera por volver a escuchar".

Asimismo, ha revelado que él había prometido pedirle matrimonio una vez superada su enfermedad, un sueño truncado por la tragedia.

Elena Fermo, con su pareja, en su cuenta de Instagram. @elena_fermo

Sus planes de boda

"Solo algunos sabemos todo lo que has luchado, todo lo que has sufrido, la cantidad de veces que recibimos malas noticias", ha escrito, sin hacer referencia alguna a su dolencia.

Fermo ha subrayado la entereza de su novio, quien enfrentó las peores noticias con la mejor actitud y llegó a consolar a los suyos en los peores momentos.

"Y aun así, tú siempre encontrabas la forma de afrontarlo con humor. Muchas veces eras tú quien terminaba consolándonos a los demás. Gracias por tu fuerza y por enseñarnos tanto incluso en los momentos más duros", ha añadido.

Elena Fermo, en sus redes sociales. @elena_fermo

"No te imaginas cuánto te quería la gente. Todos me hablan de lo bueno que eras, de tu humor y de lo especial que eras. Has dejado una huella imposible de borrar", prosigue en su conmovedora carta.

En dicha misiva revela que a ambos les hacía mucha ilusión pasar por el altar. Un anhelo que ahora queda en tan solo un recuerdo. Un plan que, tristemente, ya no podrá hacerse realidad.

"Siento mucha rabia con la vida por no habernos dejado cumplir nuestras promesas. Me decías que cuando te curaras me pedirías matrimonio y ojalá hubiera llegado ese día, ojalá hubiera podido convertirme en tu mujer".

Elena Fermo, en sus redes sociales. @elena_fermo

"Ya no tienes dolor, ya no sufres"

"Gracias por cuidarme siempre, por quererme de esa forma tan bonita, por todo lo que me enseñaste. Nunca me he sentido tan amada como cuando me mirabas a los ojos y me decías que nunca habías amado a nadie así y yo siempre te decía que eras un peliculero", ha detallado.

"Ahora me gusta creer que era verdad, que ese amor fue tan grande que te mantuvo más tiempo a mi lado", prosigue.

Ahora, "el único consuelo que me queda es que ya estás con tu mamá. Que ya no tienes dolor, que ya no sufres mi amor, ya puedes descansar.

SaveClip.App_6698469La influencer Elena Fermo ha anunciado la muerte de su pareja a través de las redes sociales.64_18577515019033835_6422264697926103953_n @elena_fermo

Por último, recalca que sigue esperando una señal suya: "Antes de irte, te pedí que cuando todo esto pasara, me enviaras alguna señal para saber que sigues aquí conmigo y me prometiste que lo harías. La espero con ansias".

Y concluye: "Te pensaré cada día de mi vida y te amaré siempre amor mío".