La ciudad española declarada Conjunto Histórico vinculada a Rafa Nadal: 4,5 km de costa y una catedral gótica del siglo XIV

Palma de Mallorca es mucho más que la capital de las Islas Baleares. Es una ciudad donde la historia, el mar y la identidad mediterránea conviven en perfecta armonía, y que además está profundamente ligada a uno de los grandes nombres del deporte español: Rafa Nadal (39 años).

El tenista, nacido en la isla de Mallorca, ha llevado siempre por bandera su tierra, un lugar que también fue escenario de uno de los días más importantes de su vida: su boda con Xisca Perelló (37).

El casco antiguo de Palma de Mallorca, declarado Conjunto Histórico, es uno de los grandes tesoros patrimoniales del Mediterráneo. En sus calles estrechas y empedradas se concentra un legado arquitectónico que se desarrolló especialmente entre los siglos XIII y XV, cuando la ciudad vivió una etapa de gran esplendor.

De aquella época proceden algunos de susedificios más emblemáticos, como la catedral, el palacio de la Almudaina o la Lonja, además de conventos y construcciones que hoy forman parte del imaginario medieval de la isla.

El tenista Rafa Nadal en un acto público. Gtres

Entre todos estos monumentos destaca la imponente Catedral de Mallorca, también conocida como La Seu. Su construcción comenzó en torno al año 1300 y no se consagró hasta 1601, lo que refleja la magnitud de una obra que se extendió durante siglos. Su silueta gótica domina la bahía de Palma y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

Junto a ella, el conjunto monumental se completa con el Palacio de la Almudaina, la histórica Lonja de Palma y el castillo de Bellver, una fortaleza de planta circular única en Europa que domina la ciudad desde lo alto.

Pero Palma no solo es patrimonio histórico. También es mar. La ciudad cuenta con varios kilómetros de costa urbana, aunque su tramo más extenso y reconocible es la Platja de Palma, con unos 4,6 kilómetros de longitud. Este arenal, que se extiende entre Palma y s'Arenal, es uno de los grandes pulmones turísticos de la isla y un punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes.

La catedral de Mallorca en una imagen al atardecer. David Vives Pexels

Además de este extenso litoral, el término municipal de Palma alberga otras playas y calas muy próximas al centro, como Can Pere Antoni, Ciudad Jardín o Cala Major, que ofrece una alternativa más tranquila sin alejarse de la ciudad.

En conjunto, la isla de Mallorca suma unos 550 kilómetros de costa, una cifra que explica su carácter profundamente marítimo y su atractivo turístico internacional.

En este escenario creció y se forjó la identidad de Rafa Nadal, uno de los deportistas más admirados del mundo, que siempre ha reivindicado sus raíces mallorquinas. Su vínculo con la isla no es solo sentimental, sino también vital: Mallorca ha sido su refugio, su punto de partida y el lugar donde ha mantenido su vida alejada del foco mediático.

Un destino que no solo conservaba su pasado medieval, sino que también proyecta al mundo la esencia de una isla que ha visto crecer a una de las grandes figuras del deporte español.