La princesa italiana María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, enamorada del político de ultraderecha Jordan Bardella

La princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias mantiene una relación con el político Jordan Bardella. Montaje de EL ESPAÑOL.

Un nuevo romance sorpresa ha unido a dos personas procedentes de universos bien diferentes. El ultraderechista Jordan Bardella (30 años), mantiene una relación sentimental con una joven princesa: María Carolina de Borbón-Dos Sicilias (22).

El presidente de la Agrupación Nacional (RN, en sus siglas en francés), y la duquesa de Calabria y Palermo han sido fotografiados paseando de la mano por la isla mediterránea francesa de Córcega.

Las imágenes han sido publicadas este miércoles, 8 de abril, por la edición digital de la revista francesa Paris Match, que ha destapado este "romance que nadie esperaba".

🇫🇷 Jordan Bardella est en couple avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. (Paris Match) pic.twitter.com/zWS2WnUC2w — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 8, 2026

El político, discreto con su vida privada

Cierto es, sin duda alguna, que pocos imaginaban que entre el político y la joven princesa iba a surgir el amor. Pero, ya se sabe: el destino es caprichoso. Y, en este caso, sus destinos se han cruzado.

Bardella, que figura como favorito en las encuestas a las elecciones presidenciales de Francia de la primavera de 2027, y De Borbón-Dos Sicilias, considerada una figura de la alta sociedad italiana, ya habían dado algunas señales de que entre ellos existía algo más que una simple amistad.

Y es que, días antes de ser 'pillados' por Paris Match, ambos fueron inmortalizados por la prensa el pasado 13 de enero saliendo juntos del Grand Palais, en París, de la celebración del bicentenario del periódico Le Figaro.

A pesar de que las instantáneas no dejan lugar a la imaginación, y parecen evidenciar el idilio, el presidente del RN ha evitado de manera sistemática hablar de su vida privada cuando le han preguntado por este tipo de asuntos.

A Bardella, inmerso en la reciente campaña electoral de las pasadas elecciones municipales de marzo, se ha limitado a responder que su faceta personal es el "espacio de libertad" que aún le queda. Todo ello sin especificar si sigue soltero o no.

Quién es María Carolina de Borbón-Dos Sicilias

Nacida en Roma el 23 de junio de 2003, María Carolina de Borbón-Dos Sicilias es la hija mayor de Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro, y de su esposa Camilla Crociani.

Considerada una princesa de la Casa de Borbón-Dos Sicilias, lleva el tratamiento de Alteza Real, y ostenta los títulos de duquesa de Calabria y de Palermo.

No está llamada a ser reina y está considerada 'heredera' del legado de su padre, uno de los pretendientes a la jefatura de la Casa de Borbón-Dos Sicilias.

La joven es descendiente directa de Luis XIV. Y es pariente, -aunque lejana-, tanto de Juan Carlos I (88) como del rey Felipe VI (58). No hay un parentesco cercano, pero ambas familias guardan vínculos.

La conexión viene porque la Casa de Borbón-Dos Sicilias y la Casa Real española comparten antepasados Borbones.

Además, un Borbón-Dos Sicilias (Carlos de Borbón-Dos Sicilias, infante de España y duque de Calabria) fue primo de Juan Carlos I, lo que convierte a la rama de María Carolina en familia lejana del actual Jefe de Estado.

A pesar de su juventud, es una figura muy mediática: ha trabajado como modelo ocasional y ejerce de influencer en las redes sociales, donde la siguen 196.000 seguidores.

En el ámbito académico, se ha formado en los mejores centros internacionales. Estudió Ciencias Sociales, Marketing y Management. Y completó sus estudios en la prestigiosa universidad de Harvard.

Jordan Bardella, en una imagen de 2024. Gtres

Cómo se conocieron

Criada entre París, Roma y Mónaco, la italiana -según París Match-, conoció a Jordan Bardella en Mónaco en mayo de 2025, durante el Gran Premio de Fórmula 1.

En aquella ocasión, el político, nacido en un humilde barrio de Saint-Denis, a las afueras de París, había llevado a su padre, un entusiasta del automovilismo, a la cita internacional.

Cabe destacar que a Jordan Bardella se le conocen varias relaciones sentimentales públicas, casi todas vinculadas a su entorno político.

Los romances de Jordan Bardella

Durante sus primeros años de ascenso en el Frente Nacional (Rassemblement National) se le relacionó con Kelly Betesh, militante del partido que fue presentada como su pareja en actos y campañas, especialmente en las regionales de 2015.

Más tarde mantuvo una relación con Kerridwen Chatillon, hija de Frédéric Chatillon, uno de los hombres fuertes del aparato lepenista. Un noviazgo que, según la prensa francesa, se prolongó alrededor de un año antes de romperse de manera discreta.

A partir de 2020 y durante unos tres años, su pareja fue Nolwenn Olivier, nieta de Jean‑Marie Le Pen e hija de Marie‑Caroline Le Pen, una historia que el propio Bardella ha mencionado de forma velada en algún libro y entrevista.

Ahora, su nombre se asocia a la princesa María Carolina de Borbón‑Dos Sicilias, heredera de la rama de Castro de la antigua casa real napolitana.