La ciudad Patrimonio de la Humanidad donde nació José Mercé (70 años): está a 15km del mar y es cuna del flamenco

José Mercé y Jerez de la Frontera en un montaje de JALEOS. Gtres/Pexels

Hablar de José Mercé (70 años) es hablar, inevitablemente, de Jerez de la Frontera. El cantaor, una de las grandes voces del flamenco contemporáneo, ha llevado siempre su ciudad natal por bandera, convirtiéndola en parte esencial de su discurso artístico, emocional y vital.

En el término municipal de Jerez no existe actualmente ningún conjunto monumental o casco histórico declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, a diferencia de otras ciudades andaluzas como Sevilla, Córdoba o Granada.

Sin embargo, la ciudad sí ostenta un vínculo patrimonial de enorme peso: el flamenco, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, una expresión artística que encuentra en Jerez uno de sus epicentros más importantes.

El cantaor José Mercé en un acto público.

De hecho, la ciudad gaditana es considerada por muchos expertos como una de las grandes "criadoras" del flamenco, un lugar donde este arte no solo se interpreta, sino que se vive en las calles, en las familias y en la memoria colectiva.

Sus barrios históricos, especialmente Santiago y San Miguel, han sido cuna de generaciones de cantaores, bailaores y guitarristas que han llevado el nombre de Jerez por todo el mundo.

En ese contexto se inscribe la figura de José Mercé, quien ha repetido en numerosas entrevistas su profundo arraigo a la ciudad.

"Siempre lleva a Jerez por bandera", se destaca en crónicas y perfiles dedicados al artista, subrayando la importancia de su barrio de Santiago, su gente y sus raíces gitanas como pilares fundamentales de su identidad.

En el escenario, ese vínculo se hace todavía más evidente. No es raro verlo cerrar una interpretación con gritos espontáneos de "¡Viva Jerez!", convirtiendo el nombre de su ciudad en una especie de estribillo emocional que acompaña su cante.

Imagen de Jerez de la Frontera a vista de pájaro. Emilio Sánchez Pexels

Una forma de reivindicar no solo su origen, sino también la fuerza cultural de un territorio que ha marcado su carrera desde el inicio.

Medios andaluces lo resumen de forma contundente: "decir José Mercé es decir flamenco, pasión y Jerez". Una frase que sintetiza la simbiosis entre artista y ciudad, donde la biografía personal se funde con una tradición cultural que trasciende generaciones.

Así, aunque Jerez de la Frontera no cuente con monumentos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, su legado intangible -el flamenco- la sitúa en el mapa cultural de la humanidad.

Y en ese relato, la voz de José Mercé actúa como uno de sus altavoces más reconocibles, llevando el nombre de su tierra a cada escenario como una declaración de identidad.