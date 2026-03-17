El Hotel Restaurante Karlos Arguiñano, el negocio familiar que dirigen sus hijos: 4 estrellas y solo con 12 habitaciones

El Hotel Restaurante Karlos Arguiñano, la 'joya' guipuzcoana que dirigen sus hijos: 4 estrellas y solo con 12 habitaciones

Karlos Arguiñano (77 años) comenzó su trayectoria en la televisión con apenas 31 años. Fue en 1989 cuando su rostro apareció por primera vez en la pequeña pantalla en el programa Hamalau Euskal Sukaldari.

Casi cuatro décadas más tarde, el vasco ha cambiado la forma de entender la gastronomía de todo el país. Así lo demuestra día a día en el exitoso formato que conduce en Antena 3, Cocina abierta, y que reúne a miles de espectadores.

No es la TV el único lugar en el que Arguiñano despunta con su buen hacer en la cocina. Hace más de 45 años, en 1979, se sumergió en uno de sus trabajos más importantes.

En aquel entonces, fundó el Hotel Restaurante Karlos Arguiñano, ubicado en Villa Aiala de la mano de su mujer, María Luisa Ameztoy Alfaro, conocida popularmente como Luisi.

Se trata de un antiguo palacete construido a principios del siglo XX ubicado frente a la playa de Zarautz, en Guipúzcoa. Un enclave de ensueño que combina descanso y exquisita gastronomía.

En su interior alberga un total de 12 acogedoras habitaciones con todas las comodidades para disfrutar al máximo de la estancia. Según asegura el sitio web oficial, el personal ofrece un servicio "cercano, familiar y personalizado".

Aunque el proyecto comenzó con Karlos Arguiñano y su mujer al frente, lo cierto es que ahora son sus hijos quienes han continuado sacando adelante la propuesta.

Una iniciativa gastronómica basada en productos de temporada elaborados en equilibrio entre la tradición e innovación de la cocina vasca.

Cabe mencionar que, aunque el restaurante de la Villa Aiala fue inaugurado en 1979, no fue hasta 1990 cuando el reconocido chef y su esposa dieron la bienvenida al hotel ubicado en el mismo edificio histórico.

El hotel está situado en primera línea de la playa de Zarautz, un precioso pueblo de la costa guipuzcoana.

Un enclave único rodeado de preciosos pueblos pesqueros, amplios entornos naturales y muy cerca al mismo tiempo de las ciudades de San Sebastián y Bilbao.

De acuerdo a la información disponible en la página web, existen dos ofertas. En primer lugar, una noche en una habitación doble de domingo a jueves con comida o cena para dos personas y desayuno para dos personas por un precio de 310 euros.

Por otro lado, se encuentra el pack Menú Degustación, que incluye el propio menú para dos personas, bebidas y café incluido. También así dos desayunos para dos personas.

El hotel restaurante Karlos Arguiñano cuenta con su propio perfil de Instagram. En él atesora cerca de 300.000 seguidores y acumula más de 1.000 publicaciones, entre las que destacan imágenes de la villa así como algunas de las recetas a degustar.