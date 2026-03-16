Elena Furiase, sobre su prima Alba Flores: "Nos sentimos muy orgullosos de todo lo que ha conseguido y removido"

La alfombra roja del Festival de Málaga ha reunido a numerosos rostros del cine español, entre ellos Elena Furiase (38 años), que ha acudido al certamen para presentar Mallorca Confidencial, una película en la que comparte reparto con su madre, Lolita Flores (67).

Sin embargo, más allá del estreno cinematográfico, la actriz también ha querido hablar sobre un tema muy personal que ha marcado a su familia en los últimos meses: el documental Flores para Antonio.

Durante su paso por la alfombra roja, Furiase ha atendido a EL ESPAÑOL y ha tenido palabras muy cariñosas hacia su prima, Alba Flores (39), impulsora de este proyecto audiovisual dedicado a la memoria de su padre, el recordado Antonio Flores.

El documental ha supuesto un proceso emocional profundo para la familia Flores, que ha decidido abrirse públicamente para recordar la figura del artista desde una perspectiva íntima. Para Elena Furiase, participar en este proyecto ha sido una experiencia liberadora.

Elena Furiase en el Festival de Málaga 2026. Gtres

"Nos sentimos muy liberados y, sobre todo, muy orgullosos de Alba Flores, de todo lo que ha conseguido, todo lo que ha removido ella y también creo que mi tío, esté donde esté, se lo merecía y el público también", explica la actriz.

Sus palabras llegan en un momento en el que el documental ha despertado un gran interés entre el público, no solo por la figura de Antonio Flores, sino también por la dimensión familiar que aporta el relato.

A través de testimonios y recuerdos personales, la obra muestra el impacto que tuvo la pérdida del músico y cómo su legado continúa vivo en quienes le rodeaban.

Las declaraciones de Elena Furiase también sirven para despejar cualquier rumor sobre una posible mala relación con su prima.

Lejos de cualquier distanciamiento, la actriz se muestra orgullosa del trabajo realizado por Alba Flores y del proceso emocional que ha supuesto para toda la familia.

Elena Furiase en el Festival de Málaga 2026. Gtres

El proyecto, además, ha permitido recuperar la memoria de Antonio Flores desde una perspectiva más íntima, mostrando no solo al artista, sino también al padre, al hermano y al miembro de una de las sagas más queridas de la cultura española.

Mientras tanto, Elena Furiase continúa centrada en sus proyectos profesionales, como Mallorca Confidencial, película que presenta en Málaga junto a Lolita Flores y que supone una nueva oportunidad para compartir pantalla con su madre.

Un momento especial que coincide con un periodo de reflexión familiar en torno a la figura de Antonio Flores y su legado artístico.

En el marco del Festival de Málaga, las palabras de la actriz dejan claro que el documental ha servido no solo para rendir homenaje al músico, sino también para reforzar los lazos familiares y celebrar el trabajo de Alba Flores, quien ha conseguido transformar un recuerdo doloroso en un proyecto profundamente emotivo.