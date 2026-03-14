El inmenso dolor de Natalia, Fernando y Cayetana, los tres hijos de la actriz Gemma Cuervo que lloran su muerte

Tristísima noticia la que se ha conocido este sábado, 14 de marzo, al filo de las seis de la tarde: ha fallecido la querida actriz Gemma Cuervo, a los 91 años.

La capilla ardiente de la admirada artista se abrirá este domingo, 15 de marzo, en el Tanatorio de la Paz -Tres Cantos- a partir de las 10 de la mañana.

"Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos", ha señalado la familia en un comunicado remitido a los medios.

Su deceso deja huérfanos no sólo a varias generaciones de espectadores, sino, sobre todo, a los tres hijos que fueron el centro de su vida: Natalia (65 años), Fernando (63) y Cayetana Guillén Cuervo (56).

Gemma junto a su marido y sus tres hijos en una imagen colgada en sus redes.

Ellos la han acompañado en sus últimos años, en los homenajes y en las apariciones públicas contadas que la inolvidable Vicenta de Aquí no hay quien viva aceptó ya muy mayor.

Ahora, esos tres hijos -además de sus nietos, bisnietos, familiares y amigos- son quienes cargan con el duelo de despedir a una madre que nunca dejó de recordar que su prioridad fueron ellos, por encima de su profesión.

En los últimos minutos, Cayetana ha reaccionado a la muerte de su madre a través de un story de Instagram.

Junto a una canción de Erik Satie y Reinbert de Leeuw, Cayetana ha publicado un vídeo de un cerezo junto a un corazón roto y la fecha "14 de marzo de 2026".

Los Guillén Cuervo son una familia nacida del teatro. Gemma Cuervo y Fernando Guillén, casados desde 1960, formaron una de las parejas más respetadas del teatro y la televisión españolas.

De esa relación nacieron tres hijos: Natalia, la mayor; Fernando, actor y guionista; y Cayetana, presentadora, actriz y la más mediática del trío.

La propia Gemma contó en un documental de RTVE que su vida estuvo organizada alrededor de ellos: "Mi prioridad fueron mis niños, yo no me compraba ropa ni cambiábamos de coche, pero mis niños iban a un buen colegio".

Aunque la pareja se separó en los años 70, nunca rompieron el vínculo profesional ni afectivo.

Gemma junto a Fernando y Natalia. Gtres

Gemma acompañó a Fernando Guillén cuando enfermó y estuvo a su lado hasta su muerte en 2013, un golpe que unió aún más a los tres hermanos en torno a su madre.

En los últimos reconocimientos que recibió la actriz, como el premio Toda una vida de la Unión de Actores en 2024, fueron Fernando y Cayetana quienes subieron al escenario con ella.

La sostuvieron cuando, entre lágrimas, dedicó el galardón a su marido y defendió una palabra que convirtió en bandera: dignidad. Los tres hijos de Gemma bien merecen unas líneas por su vasta carrera.

Por un lado, Fernando siguió la estela de sus padres y se convirtió en uno de los actores y guionistas más reconocibles de su generación.

Su carrera abarca cine, teatro y televisión, con títulos como El abuelo, La buena estrella, El ministerio del tiempo o series populares donde el apellido Guillén Cuervo es sinónimo de solvencia actoral.

También ha dirigido y escrito, consolidando un perfil de profesional todoterreno, muy vinculado a la defensa del sector cultural.

Gemma junto a su hija Cayetana. Gtres

En los últimos años se le ha visto a menudo acompañándola a actos públicos, entregándole premios o ejerciendo de portavoz cuando las fuerzas de Gemma ya no daban para demasiadas apariciones.

Cayetana Guillén Cuervo es, por otro lado, la cara visible de la saga. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, lleva décadas compaginando la interpretación con el periodismo cultural.

Así, ha presentado espacios como Versión Española y Atención Obras en RTVE, al tiempo que mantenía una presencia constante en cine, teatro y series.

Está casada con el fotógrafo Omar Ayyashi y es madre de un hijo, Leo. Cayetana ha hablado abiertamente del vínculo con su madre, al que define como una relación de enorme cercanía y admiración.

En declaraciones recientes, explicaba que le "encanta estar con ella" y que la considera un referente no solo profesional, sino de resistencia personal.

En 2023 y 2024, cuando Gemma reapareció para apoyar a su hija y recoger premios honoríficos, Cayetana ejerció de anfitriona, sostén y altavoz.

En ese evento, subrayó Cayetana la importancia de las actrices veteranas y su lucha por seguir en pie en una industria que no siempre las ha tratado bien.

Natalia, por último, es la hija menos mediática. La primogénita ha sido siempre la más discreta de los tres hermanos.

Alejada de los focos y sin carrera pública como actriz, su nombre salta puntualmente a los medios cuando sale en defensa de su familia o participa en algún acto de apoyo a sus padres o a sus hermanos.

En un documental emitido por RTVE en 2025, fue ella quien recordó cómo, de niña, ejercía de "segunda madre" cuando sus progenitores se iban de gira.

En 2025, Natalia defendió con claridad a Cayetana en una polémica puntual, subrayando que su hermana actuaba "desde la inocencia" y que la unidad familiar estaba por encima del ruido mediático.

Orgullo de abuela

Gemma junto a su marido y sus dos hijas, Natalia y Cayetana. Gtres

Gemma Cuervo presumía de tener "seis nietos y cuatro biznietos" y hablaba de ellos como su mayor alegría en estos últimos años.

Fernando Guillén Cuervo es padre de Manuel, nacido de su matrimonio con Elena González, al que la propia Gemma abrazaba en público como "uno de mis nietos" en la gala donde recibió el Premio Actúa.

Cayetana, por su parte, tiene a Leo, fruto de su relación con el fotógrafo Omar Ayyashi, un joven al que la presentadora define como "el amor de mi vida, mi faro y mi referente" y al que siempre protegió.

El resto de nietos han llegado por la rama más discreta de la familia, la de Natalia, que ha mantenido siempre a sus hijos fuera del foco, vinculándolos sobre todo al entorno de sus campamentos y proyectos educativos. ​

De los cuatro biznietos, Gemma apenas daba datos concretos, más allá de expresar el orgullo de haber visto crecer una segunda generación tras sus nietos.

Su último post

Hace sólo cuatro días, Gemma Cuervo publicaba en su Instagram el que estaba llamado a ser su último post. En él, reflexionaba lo que sigue: "Nunca me gustó dar consejos".

"Siempre he creído en la libertad de cada uno para aprender la vida a su manera. Pero con los años una comprende algunas cosas", agregó.



"Queridos jóvenes, vuestros padres un día decidieron traeros al mundo sin manual de instrucciones. Improvisaron, se equivocaron, sacrificaron muchas cosas, intentando hacerlo lo mejor posible. Amadlos. Entendedlos", continuó.

"No es fácil ser padre ni ser madre. Y queridos padres, no olvidéis que ser hijo también es difícil. Todos llegamos creyendo que el mundo es sencillo hasta que la vida nos enseña que crecer también duele".



"Hoy, a mi edad, miro hacia atrás y añoro a mis padres. Y al mismo tiempo miro a mis hijos y me pregunto en silencio si lo hice bien. Quizá todos estamos siempre en lo mismo: aprendiendo a querernos mejor".

Concluyó: "Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro. La vida es demasiado breve para no hacerlo. Os quiero".