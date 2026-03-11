Daniela (19), la hija de Joaquín Sánchez que arrasa en redes: medio millón fans en TikTok y su salto como 'influencer'

Joaquín Sánchez y su hija Daniela en la presentación de 'El Capitán en Japón'. Gtres

Daniela Sánchez Saborido (19 años) se ha convertido en una de las nuevas revelaciones de la crónica social. La hija mayor de Joaquín Sánchez (44) y Susana Saborido (50) arrasa en TikTok con más de medio millón de seguidores y empieza a dibujar un futuro como creadora de contenido.

Su auge coincide con la emisión de El Capitán en Japón, el docureality familiar de Antena 3 que la ha vuelto a colocar en primera línea mediática, tras el éxito de El Capitán en América.

Joaquín Sánchez ha emprendido un viaje por Japón con su mujer, Susana Saborido, y sus dos hijas, Daniela y Salma (15), mostrando su lado más personal y dejando al descubierto sus momentos de unión, confesiones y diversión.

Pese a la fama de su padre, hasta hace un tiempo, tanto Daniela como su hermana habían llevado una vida más discreta. Hoy, gracias a la televisión y las redes sociales, tienen mayor proyección.

En el caso de Daniela, en su perfil se muestra como una joven de su generación, natural y mezclando humor, bailes virales y escenas cotidianas con su familia.

Eso sí, lejos de limitarse a explotar la fama de su entorno, Daniela ha desarrollado un estilo propio en la plataforma: espontáneo, natural y muy cercano a los jóvenes de su edad.

Sus seguidores destacan especialmente su sentido del humor y la naturalidad heredada de su padre, una de las figuras más carismáticas del fútbol español.

sanchez-saborido-descubren-budismo-chingon-proximo-capitulo-capitan-japon_96

En TikTok tiene 548.000 seguidores y en Instagram, 185.000 followers. En esta última red destaca el dato de su representante en la biografía, confirmando su salto como influencer.

El 'fenómeno' Daniela ya tiene estructura profesional detrás. Su perfil público, más allá de TikTok e Instagram, incluye el contacto de un representante, una señal clara de que su imagen comienza a gestionarse con criterios de carrera y no solo como prolongación de la fama de su padre.

Daniela es una figura atractiva. Reúne presencia en redes, conocimiento del medio televisivo y una imagen fresca que conecta con el público joven.

La serie de road trips que ha protagonizado con sus padres y hermana -primero El Capitán en América y ahora, El Capitán en Japón-, le han permitido aumentar su fama.

Al margen de su éxito en Instagram y TikTok, gracias a este formato se ha dado a conocer un poco más al gran público.

El Capitán en Japón, por otro lado, le ha permitido mostrarse en otros espacios de la cadena. En plena promoción del programa, acudió a El Hormiguero junto a su padres y su hermana.

"Estoy eternamente agradecida por estas oportunidades tan únicas", escribió entonces en su cuenta de Instagram.

Un relato íntimo

El Capitán en Japón ha dejado imágenes y anécdotas familiares memorables. Una de ellas, una íntima conversación entre Joaquín y Daniela.

"El día que Daniela me contó sus intimidades y sus cosas, yo lloré. Fue un cúmulo de sensaciones… Se te hace mayor y te da un poquito de cosa. Me entró mucho sentimiento, y por eso creo que me harté de llora", recordó el exfutbolista.

Para Joaquín, ese día supuso un antes y un después. Entonces se dio cuenta que su hija mayor ya no era una niña.

"A mí me habría gustado tener antes una conversación contigo, y cuando me di cuenta… fue fallo mío", admitió, honesto, Joaquín Sánchez.

El formato

La familia Sánchez Saborido ha volado desde Sevilla a la capital japonesa para recorrer el país de norte a sur.

El Capitán en Japón, producido por Atresmedia en colaboración con Proamagna, viene precedido del apoyo de la audiencia a la primera entrega del road trip.

El Capitán en América llegó la temporada pasada como líder de audiencia con una media de un 13,6% de cuota de pantalla, 1,1 millones de espectadores y 2,6 millones de espectadores únicos.