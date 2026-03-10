Georgina Rodríguez visita el Valle de los Caídos acompañada de sus hijos: "La misa más bonita a la que he asistido"

No es ningún secreto que Georgina Rodríguez (32 años) tiene la religión presente en su día a día. De hecho, en su propio perfil de Instagram presume constantemente de su fe.

En la tarde de este martes, 10 de marzo, la pareja de Cristiano Ronaldo (41) ha vuelto a hacer uso de su red social para desvelar un íntimo momento ante sus más de 70 millones de seguidores.

La de Jaca ha visitado el Valle de los Caídos -denominado desde 2022 Valle de Cuelgamuros- en compañía de sus hijos. De hecho, tal y como dejan entrever sus stories de Instagram, ha acudido a la clásica misa de las 11 de la mañana, celebrada en la basílica de la Santa Cruz.

Varios 'stories' compartidos por Georgina Rodríguez en Instagram este martes, 10 de marzo.

"La misa más bonita a la que he asistido", ha escrito Georgina en su perfil personal. Además de diversos rincones de la sagrada institución, también ha sacado a la luz una fotografía de Alfredo Maroto, el padre prior y con quien ha tenido la oportunidad de conversar durante varios minutos.

Este tipo de ceremonias, cabe recalcar, se celebran a diario. Un grupo de 40 alumnos de la escolanía del Valle de los Caídos ofrece un cántico gregoriano en medio de la celebración de la misa.

Para la ocasión, Rodríguez ha escogido un estilismo sobrio y abrigado. Así, ha lucido una cazadora verde y unos jeans oscuros. Además, ha añadido una bufanda y un bolso en color negro.

La visita de Georgina al Valle de los Caídos no ha pasado desapercibida en redes sociales. De hecho, numerosos internautas se han aventurado a decir que su compromiso -fechado para mediados de este 2026- tendrá lugar en este enclave.

"Va a hacer casarse a su marido debajo de la cruz más grande del mundo, mientras juega en Arabia" o "Al final se acaban casando aquí" son algunos de los mensajes que más likes atesoran en la plataforma X -anteriormente Twitter-.

Por otro lado, hay quienes han expresado su malestar tras acudir la empresaria a una misa en la polémica ubicación.

"Georgina Rodríguez yendo a misa al Valle de los Caídos con sus hijos y posando como si estuviera en cualquier destino turístico dice mucho del blanqueamiento que todavía existe en torno a un lugar levantado por presos políticos", asevera uno de los tweets más destacados.

Cabe recordar que el actual Valle de Cuelgamuros se construyó con mano de obra forzada de presos políticos y albergó, durante varias décadas, los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.

De ahí que todo lo relacionado con este enclave suscite siempre tanta polémica.

No es este el único motivo que ha llevado a Georgina a acaparar titulares en las últimas semanas.

En medio de la creciente tensión en Oriente Medio por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, la aragonesa y Cristiano pusieron tierra de por medio hace escasos días y se desplazaron a Madrid desde Arabia Saudita, país en el que residen desde 2023 por los compromisos profesionales del futbolista.

Georgina Rodríguez y la religión

La futura esposa de Cristiano Ronaldo nunca ha escondido el importante papel que desempeña la religión en su día a día. Tanto en sus redes sociales, como en su extinta docuserie, Soy Georgina, ha asegurado sentirse "muy protegida por Dios".

Además, es una devota confesa de la Virgen de Fátima y visita frecuentemente su santuario en Portugal para agradecer por las bendiciones en su vida, a menudo llevando ramos de rosas blancas.