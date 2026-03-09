Alberto Herrera anuncia el nacimiento de su primer hijo junto a Blanca Llandres: "Es lo más grande que me ha pasado"

Alberto Herrera y Blanca Llandres en la celebración de su pedida de mano. Redes sociales

Alberto Herrera (33 años) y Blanca Llandres (30) ya son padres. Ha sido el locutor quien ha anunciado la feliz noticia en la mañana de este lunes, 9 de marzo, durante la emisión de su programa en Herrera en COPE.

"Me despedí de usted diciéndole que si no me escuchaba hoy por aquí, lunes, sería por una buena noticia", ha recordado el comunicador.

"Llevo todo el fin de semana pensando en que si la vida tiene un sentido, la gran pregunta no es solo por qué estamos aquí ni para qué, sino qué dejamos cuando nos vamos", ha reflexionado después.

Ha sido en este momento, tras unos minutos de expectación, cuando ha confirmado que su primer hijo, Marcos, llegó al mundo el pasado sábado, 7 de marzo.

Alberto Herrera ha descrito el nacimiento, al que asistió "en primera persona", como un "un milagro". También ha dedicado unas emotivas palabras a su esposa.

"Es el acto más excepcional y extraordinario que puede realizar un ser humano, una mujer. Es la cosa más grande que me ha pasado y que me pasará en la vida. Jamás veré ni conoceré a nadie que la iguale", ha confesado, emocionado.

De Blanca también ha destacado su "luz, bondad, generosidad y amor". Y ha añadido: "Ojalá mi hijo, Marcos, le mire a la vida con los ojos de su madre, porque de verdad no hay mayor luz".

Con la llegada de Marcos, Carlos Herrera (68) y Mariló Montero (60) se estrenan como abuelos.

Fue el pasado 5 de septiembre, un mes y medio antes de contraer matrimonio, cuando Alberto Herrera y Blanca Llandres anunciaron el embarazo de la joven.

"El mayor regalo que nos ha hecho la vida", escribió entonces Blanca Llandres en sus redes sociales mostrando una de las ecografías