María Amores, mujer de Ion Aramendi: "Para que el jamón no tenga grasa, lo meto al microondas entre 2 servilletas"
La creadora de contenido ha compartido un plato ideal para cenar: alcachofas con jamón crujiente y huevo poché.
Más información: La mujer de Ion Aramendi, influencer, recrea el 'look' de Bad Bunny en la Super Bowl: "No soy fan de él, pero me llegó"
- Total: 30 min
- Comensales: 1-2
María Amores (46 años), la mujer del presentador de Ion Aramendi (48), ha convertido su perfil de Instagram en un espacio que va mucho más allá de las instantáneas familiares. La creadora de contenido también comparte sus descubrimientos, sus looks y hasta alguna receta.
Así, hace unas semanas publicó una preparación sencilla y ligera, pensada para quienes buscan mantener hábitos saludables y tienen poco tiempo para cocinar. La receta en cuestión son alcachofas con jamón y huevo poché.
"Yo he aprendido a cocinar con menos grasa. Y me renta", confiesa en sus redes sociales María Amores, en referencia al tipo de dieta que sigue. "No soy una gran cocinera, así que todo lo que os enseñe no tengáis dudas de que es facilísimo de hacer", aclara.
La receta que propone es ideal para cenar y encaja con esa filosofía: sencilla para quienes no son entendidos de la cocina y baja en grasa. Puede servir como plato único o como una suerte de ensalada para compartir.
Las alcachofas se preparan en la air fryer durante unos 20 minutos a 200 grados, vigilándolas y removiéndolas de vez en cuando para que se hagan de manera uniforme. Cabe puntualizar que el uso de la freidora de aire permite reducir el aceite al mínimo.
El segundo proceso es pochar los huevos. Un paso que María Amores resuelve con una técnica doméstica muy sencilla.
La creadora de contenido cubre el interior de una taza con papel film, casca el huevo dentro y cierra el envoltorio procurando que no quede aire. Inmediatamente, lo sumerge en agua hirviendo durante unos cinco minutos, o algo menos si se prefiere la yema más líquida.
El jamón aporta el punto crujiente al plato. Para reducir la grasa, la mujer de Ion Aramendi recomienda colocarlo entre dos servilletas y meterlo en el microondas durante un minuto. El resultado es un jamón más seco.
Amores aclara que se puede utilizar cualquier jamón. "Y si es malo, mejor", asegura.
Una vez esté crujiente, trocéalo con una tijera.
El resultado es una mezcla sencilla y equilibrada: las alcachofas recién hechas como base, el jamón con un punto crujiente y el huevo poché coronando el plato. Al abrirlo, la yema se funde con el resto de ingredientes y aporta cremosidad sin necesidad de añadir ninguna salsa.
Un plato sin frituras ni aderezos extra. La receta combina aporte proteico, fibra y un contenido graso controlado.
Ingredientes
- Alcachofas
- Jamón
- Huevo
Paso 1
Colocar las alcachofas en la air fryer unos 20 minutos a 200 grados. Vigilarlas y moverlas.
Paso 2
Poner el jamón entre dos servilletas y meterlo en el microondas durante un minuto hasta que esté crujiente.
Paso 3
Trocear el jamón con una tijera.
Paso 4
Para el huevo poché, poner papel film en un cuenco, meter el huevo y cerrarlo dando vueltas y con un trozo de plástico para que no le entre aire.
Paso 5
Meter el huevo en agua hirviendo durante cinco minutos.
Paso 6
Mezclar todos los ingredientes.