La aldea de 200 habitantes de Lugo donde nació Fernando Ónega y en la que su hija Sonsoles pasó su infancia

"Soy periodista y gallego, y no sé en qué orden", decía el célebre comunicador Fernando Ónega, quien perdió la vida el pasado martes, 3 de marzo, a los 78 años.

Ónega nació y creció en Mosteiro, capital del municipio de Pol, en la comarca de Meira y a unos 25 kilómetros de Lugo. Una aldea rodeada de campos y ríos que apenas supera los 200 habitantes.

Mosteiro funciona además como capital administrativa del municipio desde 1970, cuando el Consejo de Ministros autorizó trasladar allí la sede municipal.

Fernando Ónega, en su entrevista con Jenaro Castro, como invitado de 'Plano general', en La 2.

Casas de piedra, graneros, prados y un ritmo pausado dibujan un paisaje que el recordado periodista siempre reivindicó como la esencia de su identidad gallega. Allí nació el 15 de junio de 1947.

"Un niño de aldea, hijo de padres agricultores", como le gustaba recordar y al que le gustaba regresar.

Era hijo predilecto de Pol y allí volvía siempre que podía. Conservaba la casa familiar y era donde, según comentó en alguna ocasión, "recuperaba la calma y el sentido común".

En esa misma aldea, sus hijas, Cristina (51) y Sonsoles (48), pasaron momentos inolvidables de su infancia y adolescencia.

"Tengo más gen rural que de ciudad. Recuerdo todos mis veranos en Mosteiro, donde nació mi padre y donde hemos pasado buena parte de nuestra infancia y adolescencia. Y es allí donde siempre pensamos que algún día volveremos", contó Sonsoles en una entrevista con Semana el pasado octubre, cuando recogió un galardón en la XIX edición de los Premios Nacionales por la Igualdad Mujer y Hombre 2025, organizada por FEMUR (Federación de la Mujer Rural).

De aquellas temporadas, Sonsoles Ónega guarda los mejores recuerdos. "Era otro mundo, sin tiempo, sin obligaciones. Fue una infancia tan distinta a la que pueden tener mis hijos ahora, sin maquinitas, buscando babosas, cortando ortigas para pinchar a mi hermana", relataba en aquella charla.

El vínculo con el pueblo de su padre y sus abuelos es tal, que la periodista de Antena 3 no descarta abandonar la capital en un futuro.

En Mosteiro conserva la casa de su abuela, y aunque ahora no es habitable, "es una asignatura pendiente de la familia", aseguró entonces.

Adiós a Fernando

El inolvidable periodista de Mosteiro perdió la vida el pasado martes, 3 de marzo, a los 78 años. Una dolorosa noticia que ha conmocionado a quienes siguieron su trayectoria, pero sobre todo, a su familia.

"Hemos salido para agradeceros las muestras de cariño que hemos recibido de todos los compañeros. También agradecer al Hospital Ramón y Cajal cómo le han tratado", expresó Sonsoles Ónega, a las puertas de la Casa de Galicia de Madrid, donde se han velado los restos mortales de su padre.

Los tres hermanos Ónega, a punto de atender a la prensa. Gtres

Respecto a estas palabras, se puede entender que el querido y respetado periodista pasó sus últimas horas ingresado en el mencionado hospital.

Acto seguido, Sonsoles Ónega rompió su silencio. "Como ha dicho mi hermana, estamos emocionados y conmovidos por el inmenso cariño", manifestó la conductora de Y ahora Sonsoles, que precisamente ha podido conectar en directo con el espacio que capitanea en Atresmedia.