El último capricho de Victoria Federica: un mini bolso de Dior con el que ha conquistado París

Victoria Federica (25 años) ha vuelto a dejar claro por qué se ha convertido en un referente de estilo entre las jóvenes influencers españolas.

La hija de la Infanta Elena (62) y Jaime de Marichalar (62) ha elegido para asistir al desfile de Dior Otoño-Invierno 2026 un bolso mini Lady D-Joy, una pieza que combina elegancia atemporal, funcionalidad y lujo.

La influencer no ha dudado en compartir su entusiasmo por la experiencia: "fue absolutamente increíble", ha declarado, mientras lucía este accesorio que se ha convertido en el protagonista absoluto de su look.

El Lady D-Joy, novedad de la temporada Invierno 2025, refleja la visión de Dior sobre la sofisticación y la belleza femenina, adoptando la estética minimalista de la icónica línea Lady Dior.

Victoria Federica en París con un bolso de Dior. Instagram

La versión mini que ha escogido Victoria Federica está confeccionada en piel de cordero de alta calidad en un delicado tono beige empolvado, que aporta luminosidad y suavidad al conjunto. Su diseño incluye las reconocidas costuras Cannage, un sello distintivo que dota de textura y carácter a la pieza.

El bolso está adornado con charms D.I.O.R. en metal dorado pálido, que aportan un toque de glamour discreto y refuerzan la identidad de la Maison.

Además, su correa de cadena extraíble y la bandolera de piel ajustable y también extraíble ofrecen múltiples posibilidades de uso: puede llevarse en la mano, al hombro o cruzado, adaptándose a distintas ocasiones y estilos con total versatilidad.

Esta funcionalidad convierte al Lady D-Joy en un compañero ideal tanto para eventos formales como para estilismos más casuales.

El interior del bolso está cuidadosamente elaborado con forro de piel de cordero y piel de cabra, y cuenta con un bolsillo plano que permite organizar lo esencial con discreción.

Bolso mini Lady D-Joy. Dior

Cada detalle, desde la correa hasta la funda protectora incluida, refleja el compromiso de Dior con la artesanía y la calidad superior, ofreciendo una experiencia de uso premium que se percibe en cada gesto.

Disponible en cuatro colores -blanco, beige, rosa empolvado y negro-, el mini Lady D-Joy combina perfectamente con una amplia gama de estilos y paletas de color, lo que lo convierte en una pieza adaptable para cualquier armario de lujo.

Victoria Federica demuestra, con su elección, que incluso un bolso pequeño puede transformar un look por completo, aportando elegancia, sofisticación y modernidad.

En definitiva, el bolso mini Lady D-Joy de Dior que luce Victoria Federica es mucho más que un accesorio: es una declaración de estilo, una muestra de la artesanía italiana y un ejemplo de cómo la moda de lujo puede ser versátil, contemporánea y absolutamente deseable.