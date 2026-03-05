Joaquín Torres, expulsado de un exclusivo club deportivo de Madrid: "Me han tratado como si fuera un apestado"

Joaquín Torres (55 años) ha sido expulsado de un exclusivo club deportivo ubicado en la zona noroeste de Madrid.

El reconocido arquitecto ha compartido este delicado suceso con sus seguidores de Instagram a través de un story publicado en la tarde de este jueves, 5 de marzo.

Torres, tal y como él mismo ha confesado, había sido invitado hoy a comer en el Club Puerta de Hierro de Madrid, ubicado en el distrito de Moncloa-Aravaca. Sin embargo, no ha salido como estaba previsto.

"Alzo mi voz para criticar un lugar donde maltratan a los invitados de sus socios. Afortunadamente para mí, nunca querría pertenecer a tal selecto club en el que no se mantienen las más mínimas normas de cortesía y educación", ha comenzado diciendo Joaquín en Instagram.

El 'story' que ha compartido Joaquín Torres este jueves, 5 de marzo.

El exmarido de Raúl Prieto (50), además, ha confesado que le han echado del lugar al no cumplir con la etiqueta requerida. Esto, no obstante, no ha sido lo peor de la jornada.

"Me han tratado como si fuera un apestado, porque a mi anfitriona se le olvidó comentarme que había que comer con chaqueta y corbata, en una comida, en un club para hacer deporte", ha proseguido.

Según ha revelado, nunca volverá a tal lugar. "Espero que sus socios empiecen a pedir que se trate con educación y respeto a sus invitados", ha añadido Joaquín al respecto.

El de Barcelona ha puesto el broche final a esta especie de denuncia pública con una significativa reflexión.

"Lugares así representan lo peor de la sociedad más rancia española, y me avergüenzo profundamente de este tipo de clubs anacrónicos, casposos y tremendamente intolerantes", ha remachado.

Cabe destacar que el Club Puerta de Hierro es un lugar de lo más reconocido entre las celebridades de nuestro país.

En él se han dejado ver rostros conocidos como Tamara Falcó (44), Isabel Preysler (76) o Alejandra Romero, la nieta de Suárez, que celebró allí su boda.

Joaquín Torres atraviesa un delicado momento tras compartir esta desagradable situación. Sin embargo, el arquitecto ha vivido unos últimos meses marcados por acontecimientos profesionales de renombre.

Joaquín Torres, en una imagen de archivo.

Según él mismo confesó hace unas semanas a EL ESPAÑOL, compró el pasado año una casa en la Costa de la Muerte, situada en la provincia de La Coruña, para sentirse más cerca de su madre, fallecida en 2024.

"Cuando muere mi madre, que tenía un apego muy grande a Galicia, me quedé un poco sin raíces y el vacío era tal que lo único que me llenaba era estar en Galicia. Entonces empecé a buscar casas por donde mis abuelos tenían el pazo", relató el propio Torres a este periódico.