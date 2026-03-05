Esther Cañadas en un evento en Madrid el pasado octubre.

Esther Cañadas, a sus 49 años: "Hace apenas unos días la guerra me pasó muy de cerca. La vida te cambia en un minuto"

La célebre modelo ha compartido una emotiva reflexión junto a una tierna imagen de su infancia.

Esther Cañadas ha celebrado su 49 cumpleaños con una emotiva reflexión en sus redes sociales.

A primera hora de la mañana de este jueves, 5 de marzo, la de Albacete, ha publicado en su perfil de Instagram un mensaje de agradecimiento, poniendo el foco, sobre todo, en el presente.

Y es que, hace apenas unos días, en pleno estallido de los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, la modelo se encontraba fuera de España. Concretamente, en India, a unos 2.800 kilómetros del territorio iraní.

Esther Cañadas, en una pasarela en Barcelona.

"It’s my birthday", escribe Esther Cañadas al comienzo de su post. "De esta mini me hasta llegar a la mujer que soy hoy han tenido que pasar millones de momentos, algunos preciosos, otros muy duros", comenta la modelo junto a una tierna fotografía de su infancia, en la que posa con un perro.

"Lo que no me ha cambiado nunca son las ganas de vivir, de mirar siempre hacia delante y saber que este camino llamado vida es un regalo y que no para de sorprender, a veces para bien, a veces no", añade en esta suerte de carta.

El mensaje que compartió Esther Cañadas en sus 'stories' de Instagram.

Sobre el momento de incertidumbre que acaba de vivir, reflexiona: "Hace apenas unos días la guerra me pasó muy de cerca. La vida te cambia en un minuto".

Al respecto, escribe: "Justo llego sana y salva y dos días después celebro el haber dado una vuelta más al sol, agradecida hasta el infinito y lo más profundo de mi ser y a la vez triste, porque no todo el mundo tiene la suerte que he tenido yo de nacer en este lado del mundo".

En esta misma línea, añade: "Que el lugar donde nazcas defina tu vida es algo que desde pequeña siempre he tenido muy presente".

Esther Cañadas termina su texto con la siguiente reflexión: "Qué agradable y qué agradecida estoy… Con la siruación de miedo mundial, poder tener un pequeño paréntesis de sentir amor... Estoy lista para recibir amor todo el día y todo el año. Y toda la vida. Keep it coming. Gracias a todos y todas de corazón. De verdad que estos días os he sentido muy cerquita y ha sido increíble vuestro apoyo".

Preocupante mensaje

Hace apenas unos días, en plena ofensiva entre Estados Unidos, Israel e Irán, Esther Cañadas publicaba un preocupante mensaje a través de sus stories de Instagram.

"Nunca hago esto, pero por favor, mandarme mucha luz y buena energía. La guerra nos ha sorprendido en este lado del mundo y me esperan unas próximas 24 horas complicadas", escribía la célebre modelo junto a una imagen hecha desde el Fuerte Amber, en Jaipur, India.

Afortunadamente, Esther Cañadas ha podido regresar con normalidad y celebrar su 49 cumpleaños.