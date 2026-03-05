Esther Cañadas, a sus 49 años: "Hace apenas unos días la guerra me pasó muy de cerca. La vida te cambia en un minuto"

Esther Cañadas ha celebrado su 49 cumpleaños con una emotiva reflexión en sus redes sociales.

A primera hora de la mañana de este jueves, 5 de marzo, la de Albacete, ha publicado en su perfil de Instagram un mensaje de agradecimiento, poniendo el foco, sobre todo, en el presente.

Y es que, hace apenas unos días, en pleno estallido de los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, la modelo se encontraba fuera de España. Concretamente, en India, a unos 2.800 kilómetros del territorio iraní.

"It’s my birthday", escribe Esther Cañadas al comienzo de su post. "De esta mini me hasta llegar a la mujer que soy hoy han tenido que pasar millones de momentos, algunos preciosos, otros muy duros", comenta la modelo junto a una tierna fotografía de su infancia, en la que posa con un perro.

"Lo que no me ha cambiado nunca son las ganas de vivir, de mirar siempre hacia delante y saber que este camino llamado vida es un regalo y que no para de sorprender, a veces para bien, a veces no", añade en esta suerte de carta.

El mensaje que compartió Esther Cañadas en sus 'stories' de Instagram. Instagram

Sobre el momento de incertidumbre que acaba de vivir, reflexiona: "Hace apenas unos días la guerra me pasó muy de cerca. La vida te cambia en un minuto".

Al respecto, escribe: "Justo llego sana y salva y dos días después celebro el haber dado una vuelta más al sol, agradecida hasta el infinito y lo más profundo de mi ser y a la vez triste, porque no todo el mundo tiene la suerte que he tenido yo de nacer en este lado del mundo".

En esta misma línea, añade: "Que el lugar donde nazcas defina tu vida es algo que desde pequeña siempre he tenido muy presente".

Esther Cañadas termina su texto con la siguiente reflexión: "Qué agradable y qué agradecida estoy… Con la siruación de miedo mundial, poder tener un pequeño paréntesis de sentir amor... Estoy lista para recibir amor todo el día y todo el año. Y toda la vida. Keep it coming. Gracias a todos y todas de corazón. De verdad que estos días os he sentido muy cerquita y ha sido increíble vuestro apoyo".

Preocupante mensaje

Hace apenas unos días, en plena ofensiva entre Estados Unidos, Israel e Irán, Esther Cañadas publicaba un preocupante mensaje a través de sus stories de Instagram.

"Nunca hago esto, pero por favor, mandarme mucha luz y buena energía. La guerra nos ha sorprendido en este lado del mundo y me esperan unas próximas 24 horas complicadas", escribía la célebre modelo junto a una imagen hecha desde el Fuerte Amber, en Jaipur, India.

Afortunadamente, Esther Cañadas ha podido regresar con normalidad y celebrar su 49 cumpleaños.