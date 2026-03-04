El refugio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Tokio: un hotel con piscina a 110 metros de altura que es la joya de Japón

Tamara Falcó (44 años) e Íñigo Onieva (36) ya están en Tokio. La pareja ha puesto rumbo a la capital nipona con un objetivo muy claro: acompañar a Íñigo en uno de los mayores desafíos deportivos de su vida, la prestigiosa Maratón de Tokio, considerada una de las pruebas más exigentes y emblemáticas del circuito internacional.

Una cita que reúne cada año a miles de corredores de todo el mundo y que convierte la ciudad en el epicentro del atletismo durante un fin de semana.

En este contexto tan especial, el matrimonio ha elegido como base de operaciones uno de los alojamientos más exclusivos de Japón: el Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi.

Los stories de Tamara Falcó en el Four Season de Tokio. Instagram

Un enclave que combina lujo contemporáneo, serenidad y unas vistas privilegiadas capaces de conquistar incluso a los viajeros más exigentes.

Ubicado en las plantas más altas del rascacielos que lo alberga, el hotel ofrece algunas de las suites más codiciadas de Tokio. Tamara e Íñigo se alojan en una de estas estancias situadas entre las plantas 34 y 38, desde donde se despliega una panorámica espectacular de la ciudad.

Los jardines del Palacio Imperial de Tokio se extienden a sus pies, mientras el skyline dibuja el contraste perfecto entre tradición y modernidad que define a la capital japonesa. Además, cuenta con una zona de spa en la planta 29 a 110 metros del suelo de la capital de Japón.

La suite ha sido concebida como un auténtico refugio urbano. Los grandes ventanales de suelo a techo permiten que la luz natural inunde cada rincón, potenciando la sensación de amplitud y calma.

Un elegante daybed invita a desconectar entre entrenamientos y compromisos, convirtiéndose en el lugar ideal para relajarse antes o después de la carrera.

Hotel Four Seasons Tokio en Otemachi. Four Seasons

El dormitorio, disponible con cama king o dos camas dobles, puede alojar hasta tres personas y responde a una estética contemporánea en la que cada detalle está cuidadosamente pensado.

El baño, amplio y luminoso, refuerza esa experiencia de bienestar. Cuenta con bañera independiente, ducha efecto lluvia y doble lavabo, además de una selección de amenities de alta gama: albornoces de algodón grueso, zapatillas, secador profesional y productos exclusivos.

No falta el completo menú de almohadas ni la emblemática cama personalizable de la firma, con diferentes opciones de firmeza y textiles de primera calidad, diseñada para garantizar el mejor descanso posible, especialmente importante en una cita deportiva de esta magnitud.

La experiencia se completa con un servicio impecable y tecnología de última generación. Desde la mesilla se puede controlar la iluminación y las cortinas gracias al sistema domótico; una tablet permite acceder a todos los servicios del hotel; hay altavoz Bluetooth, playlists seleccionadas, televisión 4K y Wi-Fi premium. Además, el servicio de housekeeping se realiza dos veces al día, asegurando que cada detalle esté siempre a punto.

El spa del Four Seasons de Tokio. Four Season

Con esta combinación de ubicación estratégica, vistas incomparables y atención personalizada, el Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi se consolida como uno de los grandes referentes del lujo en la ciudad.

El escenario perfecto para una escapada que une deporte, descanso y sofisticación discreta. Mientras Íñigo afronta el reto de la Maratón de Tokio, Tamara disfruta a su lado de una experiencia única en uno de los destinos más fascinantes del mundo.