María Esteve, hija de Marisol, sobre su madre: "Le encanta coser. Un día sacamos telas y fue como volver a su infancia"

Marisol es inigualable. No hay nadie como Pepa Flores (78 años). La malagueña se ha consolidado como una de las actrices y españolas más importantes de la industria en la historia de nuestro país.

Desde que diera el salto a la fama con apenas 11 años gracias a Un rayo de luz, la andaluza comenzó a crear a un imborrable legado que será preservado por el resto de los tiempos.

Más allá de su intachable legado, Marisol formó una familia junto a Antonio Gades. Fruto de su extinta relación nacieron María, Tamara y Celia. De hecho, la primogénita de la artista se mantiene especialmente unida a su madre.

Hace poco más de un año, se estrenó en La 1 la edición de famosos de Maestros de la Costura. Un concurso en el que participó precisamente María Esteve, la hija mayor de Pepa Flores.

El programa de la pública, cabe recordar, agrupa a varios rostros conocidos de nuestro país para confeccionar estilismos desde cero, utilizando maquinaria especializada.

Esteve, en un momento determinado de un episodio, no dudó en confesar que su madre es una auténtica fan de Maestros de la Costura.

"Le encanta. No ves que nosotras somos superfans del programa y ella lo sigue siempre, siempre, siempre. Para ella ha sido precioso la preparación en este programa", apuntó María Esteve.

Además, quiso compartir con todos los espectadores una divertida anécdota junto a la cantante de Tómbola.

"Ella se sentaba en la mesa conmigo y sacábamos las telas, los libros de maestros y me decía siempre que estaba encantada porque, de alguna manera, había vuelto también a su infancia, cuando estaba con su prima cosiendo", añadió al respecto la primogénita de Marisol.

Aunque siempre ha respetado la privacidad de su madre durante estos últimos años, María ha concedido alguna que otra declaración pública sobre Pepa.

Con motivo del estreno del documental que repasaba la vida de su progenitora allá por mayo de 2024, Marisol, llámame Pepa. Un filme de Movistar+ en el que no participó la respetada actriz pero que su familia recibió con gran felicidad.

"Han hecho un buen documental, con mucho rigor, con mucho respeto y con mucho cariño, y no puedo deciros nada más, entenderlo", reveló María Esteve en una entrevista para Europa Press.

En aquella charla, además, fue preguntada por la decisión de su madre de retirarse del foco público en los 80 tras varias décadas dedicada al mundo de la actuación.

"Ella no habla nunca de estas cosas y yo por enorme respeto no contestaré a todo lo que ella no contestaría, espero que me entendáis. En esta familia tenemos la norma de que lo que hablamos en la intimidad se queda en la intimidad. Ella está bien", aseguró entonces, en un momento especialmente delicado para Flores.

Marisol, cabe recordar, perdió a su marido, Massimo Stecchini, el 3 de septiembre de 2023 a los 63 años en su casa de Málaga víctima de un infarto.