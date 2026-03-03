La joya modernista a las afueras de Barcelona que compartieron Rosalía y Rauw Alejandro sigue en venta por 2 millones de euros

Rosalía y Rauw Alejandro junto al palacete que compró él, en un montaje de JALEOS. Gtres | Luxline

En la primavera de 2024, meses después de poner fin a su relación, salió al mercado inmobiliario La Masía Morera, un palacete a las afueras de Manresa, provincia de Barcelona, que compró Rauw Alejandro (33 años) para pasar temporadas con Rosalía (33).

Desde entonces han pasado casi dos años y el palacete sigue sin encontrar comprador.

La propiedad está en venta por 2,2 millones de euros, una cifra muy cercana a la que había pagado en su momento el reguetonero. Se ofrece a través de una inmobiliaria de lujo de Barcelona, que la presenta como una "joya del modernismo ubicada en el Anillo Verde de Manresa".

La finca que Rauw Alejandro no logra vender. Luxline

Según la ficha inmobiliaria, cuenta con 10 habitaciones, baños modernistas, varios salones señoriales, sala de juegos, sauna, jacuzzi interior, bodega histórica, sacristía y antiguas caballerizas. Todo ello rodeado de un jardín exuberante con piscina y una finca que supera las 28 hectáreas de terreno.

La superficie construida se sitúa entre los 3.100 y los 3.200 metros cuadrados, repartidos en la casa principal y otras edificaciones dentro de la misma propiedad. Sus espectaculares vistas a un enorme jardín y a Montserrat son otro de sus mayores atractivos.

El futuro propietario se llevará un bien catalogado como de interés local, con mosaicos, mármoles, suelos hidráulicos, vidrieras de época y una arquitectura firmada por Ignasi Oms i Ponsa, uno de los grandes nombres del modernismo fuera de Barcelona.

Inicialmente, como indica la inmobiliaria, fue parte del convento de Sant Domènec. Más tarde, en 1905, el empresario Josep Portabella i Cots y el mencionado arquitecto la transformaron en una residencia señorial.

Diferentes espacios del palacete de Rauw Alejandro. Luxline

El palacete se construyó para el empresario de la industria textil Josep Portabella. Más tarde pasó a manos de la familia Torra, conocida por sus negocios de calzado y lazos familiares con los Tous, y desde 2022 formaba parte de los bienes inmobiliarios de Rauw Alejandro.

El reguetonero, con el fin de dar paso a una vida en común con la cantante también en suelo español, adquirió la vivienda por dos millones de euros, tal y como apuntaron entonces varios medios de comunicación.

Rosalía y Rauw Alejandro en una imagen de archivo. Gtres

La relación del cantante de Puerto Rico y Rosalía duró tres años. Estuvieron a punto de pasar por el altar, pero pusieron fin a su romance antes de que ocurriera.

Fue el 25 de julio de 2023 cuando, inesperadamente, se conoció su ruptura. Casi tres años después, Rauw Alejandro, en cierta forma, sigue anclado a la tierra natal de la cantante de Sauvignon Blanc.