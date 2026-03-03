La interiorista española con agenda entre Madrid, México y Nueva York, que ha decorado el ático de Tamara Falcó

Tamara Falcó en la Semana de la Moda de Madrid 2025. Gtres

A finales de 2023, meses después de contraer matrimonio con Íñigo Onieva (36 años), Tamara Falcó (44) se mudó a un exclusivo ático en Madrid. Un espectacular piso de 190 metros cuadrados con terraza y piscina, decorado con un gusto exquisito que sigue la línea y filosofía de la marquesa de Griñón.

Para ello, la colaboradora de El Hormiguero confió en la interiorista Beatriz Silveira, como publicó EL ESPAÑOL en primicia en enero de 2023.

Teniendo en cuenta su experiencia y la estética que guarda cada uno de sus proyectos, no resulta extraño que Tamara Falcó se haya apoyado en Silveira para decorar su casa.

Por su impecable trabajo, la decoradora ha conseguido formar parte de la lista AD100, donde se reconoce la labor de los interioristas, diseñadores y arquitectos más destacados. Muchos de sus proyectos, además, se han mostrado en reconocidas cabeceras dedicadas al sector. En 2024 también se alzó con el Premio interiorista del año.

Desde 2005, Beatriz Silveira cuenta con su propio estudio en el distrito de Chamberí (Madrid), donde gestiona un sinfín de proyectos que, como se puede leer en su página web, parten de la "sensibilidad, los gustos y el estilo de vida de sus clientes".

No solo trabaja en Madrid. Según desvela en la biografía de su perfil de Instagram, su agenda incluye proyectos en la capital española, México y Nueva York.

La naturaleza, el arte y la moda son parte de su inspiración. Silveira, además, "conjuga el diseño propio con las piezas únicas, la exquisitez, la sostenibilidad y el arte para crear la fórmula perfecta que aporte valor a cada uno de sus proyectos", según explica en su web.

"Abastros, mármoles y calizas juegan y se entremezclan con textiles, maderas, cristales y metales para crear detalles únicos y exquisitos que conviven en el espacio con los clientes", asegura.

La personalidad de la marquesa de Griñón está muy plasmada en la decoración del ático. No solo porque se involucró en ello, según pudo saber este periódico, sino también por la manera de trabajar de su decoradora.

Como profesional, Beatriz Silveira da forma a las ideas y sueños de sus clientes, estableciendo con ellos "una relación de confianza".

En el caso de la socialité y la interiorista, más allá de tener una relación profesional, han estrechado su vínculo apoyándose en las redes sociales. En Instagram, al menos, se siguen mutuamente y, cada vez que descubres alguna publicación nueva, intercambian likes.

Respecto a la propiedad de Tamara, conjuga lo moderno con toques clásicos.

El ático cuenta con tres dormitorios. El principal con vestidor y baño tipo suite. Respecto a la cocina, es abierta al comedor y al salón, e incluye una isla central, ideal para el desayuno o una comida petit comité.

Vista de la urbanización en la que Tamara Falcó tiene un ático. EL ESPAÑOL

El mayor atractivo del ático es su terraza de 187 metros cuadrados, con tumbonas y piscina.

El piso de Tamara Falcó es uno de los ocho exclusivos áticos construidos por la promotora inmobiliaria Kronos Homes y diseñados por el estudio A-Cero, del arquitecto Joaquín Torres (55).

La marquesa de Griñón adquirió uno de ellos el 2020 y, aunque lo describió como "chiquitito y precioso, con todos los detalles elegidos minuciosamente", se trata de una vivienda de lujo.

El ático de Tamara Falcó es uno de los más exclusivos de la urbanización y cuyo precio, a juzgar por la promoción que hizo en su momento la inmobiliaria, rondaría los 1,5 millones de euros.

Además de sus amplios espacios, la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva pueden disfrutar de todas las áreas comunes: spa, gimnasio, zona social gourmet y espacios infantiles.