Ana Mena, 28 años, sobre la receta de su abuela: "Los callos me encantan, pero prefiero los garbanzos y el caldo en sí"

Ana Mena (28 años), la estrella malagueña del pop, no solo brilla en los escenarios, sino también en su amor por la cocina tradicional de su familia, de la que ha presumido en numerosas ocasiones.

En una reciente cena organizada por Vogue España, la cantante reveló su obsesión por los callos preparados por su abuela, un plato que une generaciones y que ha compartido públicamente con gran entusiasmo.

Durante la experiencia gastronómica en un restaurante estrella Michelin, Ana confesó que robó gyozas de callos madrileños con garbanzos fritos y no dudó en compararlos con la receta de su hogar.

"Los callos de mi abuela son muy famosos en mi casa. O sea, mi abuela cada vez cuando toca callos pedimos páter toda la familia", declaró la malagueña, emocionada, destacando cómo este guiso ha logrado convertirse en un ritual para toda la familia.

Aunque aclaró de forma inmediata: "Me encantan los callos, pero me gustan más los garbanzos y el caldito que lo que son en sí los callos".

La afirmación de Mena no tardó en viralizarse rápidamente en plataformas como TikTok o YouTube, donde fans elogiaron su autenticidad y conexión con sus raíces andaluzas.

La cantante, conocida por éxitos como Carita triste, creció en un entorno humilde en Estepona, donde su madre, cantaora de flamenco aficionada, y su padre, obrero, inculcaron valores de esfuerzo y disfrute simple.

"Somos una familia humilde... siempre hemos tenido esa conciencia del trabajo, aunque también somos muy disfrutones", explicó en entrevistas previas, vinculando su gusto por platos caseros como los callos a esa herencia andaluza que tanto le caracteriza.

En la misma línea, durante su paso por El Hormiguero, Ana recordó trucos de "abuela" para males cotidianos, reforzando su imagen cercana pese a su fama internacional.

Tradición madrileña en la mesa de los Mena

Los callos a la madrileña, el plato estrella de Ana, son un emblema de la casquería española: tiernos, espaciados y con un caldo espeso que invita a mojar pan.

Su abuela eleva esta receta con toques personales, convirtiéndola en codiciada. "Algo para siempre", como tituló Vogue en redes, resumiendo el impacto duradero de este sabor en la vida de la artista.

Ana, que ha conquistado Italia y España con su música, equilibra giras con antojos hogareños. En GQ confesó ser "de muy buen comer", priorizando placeres simples como hamburguesas, pero los callos ocupan un pedestal emocional.