Ya es oficial: Candela Peña es el nuevo fichaje de la agencia de representación de María Pombo y Marc Márquez

A comienzos del verano de 2023, se confirmó lo que era un secreto a voces en el universo influencer. María Pombo (31 años), rompió su vínculo con la que era su agencia de representación, Soy Olivia, para asociarse con Marc Márquez (32) en Vertical, hasta ese momento centrada en figuras del deporte.

"Surgió la oportunidad de crear la división de creadores de contenido, y además de ser un talent de la agencia, podré aportar al negocio toda mi experiencia. Estaba buscando un cambio en mi carrera profesional, con el objetivo de crecer en otros ámbitos, ampliar horizontes y desarrollar nuevos proyectos que complementen lo que hago actualmente", explicó en su día la influencer.

Desde entonces han pasado casi tres años y la empresa no ha hecho más que crecer. A día de hoy, Vertical no es solo una agencia de representación de deportistas. También se encarga de la gestión de influencers y artistas. Esta última división, ahora, con una nueva incorporación: la actriz Candela Peña (52).

Este pasado jueves, 26 de febrero, la empresa hizo oficial el fichaje de la actriz, anunciándolo en sus diferentes plataformas.

"Esta estrella se une a la galaxia Vertical", han comunicado en su perfil de Instagram.

"La colaboración se centrará en la gestión integral de las oportunidades comerciales y de marca de la actriz, desde campañas publicitarias hasta colaboraciones estratégicas", indican en la cuenta de LinkedIn de la compañía.

Allí, además, insisten en que se trata de un fichaje estrella: "Candela Peña ha sido nominada ocho veces a los Premios Goya, obteniendo el cabezón en tres de ellas -Te doy mis ojos (2003), Princesas (2005) y Una pistola en cada mano (2012). Sin duda una de las mejores actrices de nuestro país".

Candela Peña, quien cuenta una sólida trayectoria en cine y televisión, se une así al grupo de artistas de Vertical, del que ya formaban parte el director de cine español Juan Antonio Bayona (50) y la actriz Victoria Luengo (35).

Respecto a Vertical, nació en 2022. Fue fundada por el piloto Marc Márquez, su hermano Álex (29) y Jaime Martínez Recasens.

Candela Peña en un posado de 2021. Gtres

En su página web se describen como "una agencia de gestión que empoderar a deportistas, creadores y artistas, brindándoles las herramientas para generar valor, más allá de sus audiencias principales y aumentar su reconocimiento global".

La empresa "ofrece un servicio integral de gestión de imagen, comunicación y patrocinio, además de asesoramiento legal, financiero y de inversión".

La menor de las hermanas Pombo, de plena actualidad por el estreno de la quinta temporada de su docureality, se unió a la compañía tiempo después.

En determinado momento, los hermanos Márquez y su socio se plantearon ampliar el equipo con María, quien ya tenía una relación de amistad con Marc. Tanto el piloto como su equipo vieron en influencer una oportunidad para despegar.

"Vertical nació centrada en el deporte, pero con el objetivo de ampliar estos servicios de asesoramiento a otros perfiles, como creadores de contenido o artistas", comentó Jaime Martínez Recasens tras conocerse que María Pombo dejaba atrás la que había sido su agencia por años.

Y añadió: "Abrir esta nueva división junto a María es una oportunidad única por lo que ella representa dentro del mundo de los creadores de contenido digitales".

El fichaje de la influencer fue un acierto y así lo confirmó el propio Marc Márquez en una conversación que mantuvo con EL ESPAÑOL.

Tras hacer un comentario sobre su amistad con Pombo y su marido, Pablo Castellano (39), el deportista expresó: "Ahora somos socios en la empresa. Trabajamos juntos y eso nos puede ayudar". Con María, además, se ha podido ampliar el catálogo de representados.

Como confirmó este periódico en enero de 2024, la menor de las Pombo amplió el porfolio de influencers de su nueva agencia con la incorporación de su marido, Pablo Castellano, y su hermana Lucía (36). Al grupo de creadores de contenido también se suman María Martín de Pozuelo (26), Marta Pombo (34) y Gemma Pinto.