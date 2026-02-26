Confirmado: la cantante Ana Mena recogerá la Medalla de Andalucía el mismo día que cantará en los Premios Goya

La agenda de Ana Mena (29 años) este sábado, 28 de febrero, promete convertirse en una auténtica carrera contrarreloj.

La artista malagueña será una de las protagonistas de los Premios Goya 2026, que este año se celebran en Barcelona, donde pondrá música a la gran noche del cine español con una actuación muy esperada.

Sin embargo, su presencia en la gala cinematográfica no será el único compromiso destacado de una jornada especialmente significativa para ella.

Ana Mena en la presentación de 'Ídolos'. Gtres

Ese mismo día se conmemora el Día de Andalucía, una fecha clave en el calendario institucional andaluz que, como cada año, contará con su tradicional acto oficial en Sevilla.

En esta ocasión, Ana Mena tendrá además un papel protagonista, ya que la Junta de Andalucía ha decidido reconocer su trayectoria artística con la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio, un galardón que pone en valor tanto su carrera musical como su faceta como actriz, consolidada desde su infancia.

La coincidencia de ambos eventos había generado dudas en torno a cuál sería finalmente su elección. No obstante, EL ESPAÑOL puede confirmar que la intérprete estará presente en las dos citas.

"Estaremos en ambos eventos", han asegurado fuentes del entorno de la artista a este medio, despejando así cualquier incógnita sobre su agenda.

Todo apunta, por tanto, a que Ana Mena y su equipo afrontarán una jornada marcada por los desplazamientos exprés entre Sevilla y Barcelona para cumplir con ambos compromisos.

Ana Mena en uno de sus conciertos. Gtres

Se trata, sin duda, de uno de los días más importantes del año para la cantante, que no solo actuará ante la industria cinematográfica española, sino que además recibirá uno de los reconocimientos institucionales más relevantes de su tierra.

Un doble hito que refleja el excelente momento profesional que atraviesa, convertido en una constante durante los últimos años gracias a su éxito tanto en España como en Italia.

Lo que por ahora se desconoce es si en una fecha tan señalada estará acompañada únicamente por su equipo de trabajo o si también viajará junto a Óscar Casas (27), su actual pareja.

El actor se ha convertido en uno de sus grandes apoyos personales en los últimos meses, aunque su presencia en alguno de los actos permanece, por el momento, en el aire.

Sea como sea, todo indica que el 28 de febrero será una jornada frenética para Ana Mena, dividida entre el reconocimiento institucional de su tierra y una de las noches más importantes del cine español. Un reto logístico que confirma, una vez más, el imparable momento que vive la artista.