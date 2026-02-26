Alfonso de Borbón abandona el exclusivo piso que compartió con Eugenia Silva: de refugio familiar a símbolo de la ruptura

Después de más de una década compartiendo vida y proyecto familiar en un lujoso piso de Pintor Rosales, Alfonso de Borbón (53 años) ha hecho las maletas y ha dejado la vivienda en la que ha residido con la modelo Eugenia Silva (50) y sus dos hijos, Alfonso (11) y Jerónimo (9).

El empresario se ha instalado en otra casa, cercana al domicilio conyugal, mientras la pareja atraviesa un tiempo de reflexión y distanciamiento tras una larga etapa de crisis.

Según ha publicado la revista ¡HOLA!, el empresario abandonó el hogar donde ha vivido los últimos 13 años hace aproximadamente dos semanas, aunque los problemas en el 'matrimonio' venían de mucho antes.

La relación llevaba años luchando contra un desgaste que finalmente ha provocado la ruptura de la pareja, que no cierra del todo la puerta a una reconciliación.

Mientras ese momento llega -si es que lo hace- Eugenia se ha quedado con sus hijos en el exclusivo inmueble del barrio de Argüelles, de más de 300 metros y vistas al Templo de Debod y al parque del Oeste. Una vivienda que ha sido el refugio diario de la familia, en una de las zonas más cotizadas de la capital.

La casa, situada en un primer piso, se encuentra dentro de una finca construida en 1960. Su discreta fachada contrasta con las espectaculares viviendas que alberga.

El inmueble, muy luminoso y espacioso, dispone de cinco habitaciones y cinco cuartos de baño. Además dispone de un hall, salón principal, biblioteca, cocina, sala de estar, despacho, gimnasio y vestidores.

Es habitual ver en las redes sociales de ella algunas imágenes de su interior donde se aprecia el buen gusto de Silva en la decoración. Reformado por los interioristas, Mafalda Soto y Gonzalo Machado, el piso destila un estilo sobrio, donde predominan los colores neutros.

"La vio Alfonso, porque yo estaba en Estados Unidos, y dijo ‘es la casa más bonita que he visto de todas’", contaba la modelo en una entrevista a la revista decoración, arquitectura, arte y diseño, AD.

El factor emocional fue otro de los detonantes para adquirir esta casa pues la modelo se había criado en esta misma calle, en casa de sus abuelos, y le traía muy buenos recuerdos.

Silva abandonó, con mucho pesar, Nueva York, la ciudad en la que vivió durante dos décadas y donde consolidó su carrera como top model, para instalarse en este pisazo de Pintor Rosales.

Su valor actual en el mercado es de alrededor de un millón y medio de euros, según un experto inmobiliario consultado por este periódico.

Y es que además de las características de esta vivienda señorial, su localización es también otro de sus atractivos. Está pegada al centro (Plaza de España, Princesa, Gran Vía), pero con un ambiente más tranquilo y discreto, lo que atrae a un perfil de alto poder adquisitivo.

Fachada de la casa de Eugenia Silva. Raúl García EL ESPAÑOL

Otros rostros famosos que han elegido esta zona son Mariola Orellana (62) y Antonio Carmona (60), Hiba Abouk (39) o Paloma Cuevas (53).

Idas y venidas

El distanciamiento actual del matrimonio llega tras una relación marcada por las idas y venidas. Eugenia y Alfonso comenzaron su romance en 2007, se separaron en 2009 por la distancia entre Nueva York y España y se reconciliaron en 2013, poco antes de formar la familia que hoy comparten.

Nunca pasaron por el altar. En 2014 nació su primer hijo y en 2017 el segundo, consolidando una vida familiar que ha tenido en la casa de Pintor Rosales su epicentro durante más de una década.

Es aquí también donde la modelo ha vivido los momentos más bajos en cuanto a salud se refiere. Sufre una artrosis severa de cadera, por la que en otoño de 2025 tuvieron que implantarle una prótesis de titanio, como reveló públicamente ella misma.

Además, explicó que tiene los huesos “muy finos” y padece osteopenia, lo que favorece el desgaste y está en el origen de esa artrosis y de los dolores intensos que sufría al caminar y mantener su ritmo de trabajo.

"No es fácil asumir algo así, sobre todo cuando tu carrera está tan ligada a la imagen, al movimiento, al cuerpo en acción", decía. "O porque muchas veces asociamos este tipo de intervenciones a etapas más avanzadas de la vida".

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón tienen además una finca en Extremadura, que la modelo heredó de su padre; y una vivienda de vacaciones en Formentera, conocida como Can Eu.