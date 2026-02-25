María Pombo, 31 años, sobre su vida familiar: "Dormimos poco, pero no es por la bebé"

Apenas unas horas después del estreno de la quinta temporada de Pombo, María Pombo y Pablo Castellano visitaron el plató de El Hormiguero para conversar con Pablo Motos sobre los secretos del rodaje y los momentos más comentados del documental.

"El equipo es como de nuestra familia. Esta temporada se ven los colores reales", confesaba María, subrayando el tono más natural y sincero que han querido mostrar en esta nueva entrega.

Durante la entrevista, la pareja habló también de sus planes de futuro. Ambos reconocieron que sueñan con instalarse una temporada en Miami, aunque la decisión no es sencilla.

"Pensaba que tenía que convencerle yo, pero es al revés", explicaba la influencer entre risas. La principal duda, admiten, son sus tres hijos y el cambio que supondría para toda la familia.

Pablo, por su parte, compartió una divertida anécdota de su primera vez en Estados Unidos: "Cuando crucé el charco nos separaron porque no estábamos casados. Yo entendí que me pedía ‘money’ y me estaba diciendo ‘morning’", relató, provocando las carcajadas del público.

En clave más personal, recordaron cómo decidieron el orden de los apellidos de sus hijos a raíz de una apuesta. "Me gusta que me pelee", confesó María, explicando que terminó cediendo porque Pablo no defendió con demasiada intensidad su postura.

Él, en tono bromista, reconocía: "El primero que pide perdón soy yo. Me encantaría que hubiera un VAR como en el fútbol en casa". A lo que María respondía con sinceridad: "Me encantaría saber verbalizar la palabra perdón, pero me cuesta mucho".

Convertidos ya en familia numerosa tras el nacimiento de su tercera hija, Mariana, la influencer admitió que las noches están siendo intensas, aunque no precisamente por la bebé. "Dormimos poco, pero no es por el bebé. Ahora mismo duerme súper bien, pero tenemos otros dos niños", explicaba.

María Pombo y Pablo Castellano en 'El Hormiguero'. 7yAcción

También abordaron la convivencia familiar y las habituales fricciones entre hermanas, que en ocasiones -según reconoció María- tienen que ver con los cuñados. Pablo fue claro al respecto: "Yo digo lo que pienso. Mi suegro es mi mejor amigo en todas las versiones. Discuta o no discuta… María me dice: 'Mira lo que hace Álvaro, no discute'".

Uno de los asuntos más comentados de la temporada ha sido el test de paternidad relacionado con Gabriela. María quiso zanjar cualquier especulación.

"Desde el principio hemos hablado de Gabriela como una hermana más. Nació en casa porque es hija de la chica que nos cuidó y había muchas dudas. Lo hemos hecho por el bien familiar; se estaba haciendo muy grande".

En su mejor momento como pareja desde que decidieron acudir a terapia, ambos se dedicaron palabras de admiración y también alguna crítica constructiva. "Lo que más me gusta de Pablo es cómo cuida a las personas que quiere. Quiere bien. Lo que menos, que hable tan alto", confesaba María.

Pablo, por su parte, destacó la generosidad y empatía de su mujer, aunque añadió con humor: "No soporto cómo me habla cuando no duerme y tiene hambre. Se transforma".