Isabelle Junot, coach nutricional, 34 años: "Dejé los lunes de détox, tomo 2 huevos por la mañana y hago matchas"

Tras muchos años sometiéndose a un sinfín de restricciones, modas pasajeras y dietas que comenzaban cada lunes, Isabelle Junot (34 años) ha cambiado su relación con la comida, eligiendo rutinas y hábitos sostenibles en el tiempo.

Así lo comparte en su cuenta de Instagram, Isa healthy life, un perfil en paralelo a su red personal, dedicado a la salud y el bienestar.

"Di adiós a los atracones, la culpa y las obsesiones. Come sin restricciones, pero sin perder control", escribe en la biografía de dicho perfil.

Junot, convertida en coach nutricional, busca desmontar los mitos relacionados con la comida y defiende una alimentación intuitiva. Lo hace mediante un discurso cercano y con un punto de humor que conquista a sus más de 52.000 seguidores.

En sus publicaciones, no solo deja recomendaciones para sus followers. Isabelle Junot, embarazada de su segunda hija, también comparte lo que a ella le funciona.

"A veces solo me tomo dos huevos por la mañana. Y a veces, solo uno", confiesa en uno de sus más recientes post, donde habla de la presunta regla de ingerir 30 gramos de proteína en cada comida.

"El cuerpo no lleva Excel. Y el desayuno no es un casting para CrossFit. Respira. Come suficiente. Y sigue con tu vida", comenta en la descripción de dicha publicación.

"Si lo consigues, está fenomenal, no digo lo contrario, pero que no sea la razón por la que te hunda el día y por lo cual tenga una cascada de efectos sobre tus decisiones alimentarias autodestructivas", añade.

En esta nueva era, donde no existen restricciones ni reglas estrictas, la prima política de Tamara Falcó (44) -cabe recordar que la marquesa de Griñón es prima por parte de padre de Álvaro, el marido de Isabelle-, también ha abandonado los lunes de détox.

"Comer sin reglas absurdas no es descontrol. Y tampoco tiene que significar comer sin estructura, orden ni preferencias. Pero sí significa comer en paz, vivir normal", ha comentado en otra de sus recientes publicaciones, que titula: "Por suerte dejé los lunes de détox".

Junot busca el equilibrio, vivir el presente y estar enfocada en sí misma y en los suyos. Así, también ha creado sus propias tendencias.

"Nada viral. Nada espectacular. Pero sorprendentemente, más paz. Porque a veces el verdadero glow up no es hacer más, sino exigirte menos

y tratarte mejor en el proceso", comenta en otra de sus publicaciones, enfocada en "lo ha estado trending" en su día a día.

Una serie de hábitos que van más allá de la rutina nutricional. "Dejar mi móvil cargando overnight en otro cuarto (si no, no hay manera de soltarlo" o "decir 'no' para escuchar más mi cuerpo" son algunas de estas actividades.

"Ser más amable" y "hacer mis matchas caseros" son otros de los hábitos que ha implementado Isabelle Junot.