María Pombo (31 años), sobre su grave enfermedad: "Vivo sin miedo. Es algo que pienso a diario y que pesa dentro de mí"

María Pombo (31 años) se ha convertido en la última invitada de A solas con, el pódcast de Vicky Martín Berrocal que se emite semanalmente.

La creadora de contenido ha reflexionado sobre la salud, el éxito y la familia, y ha reconocido que su mayor miedo es "dejar traumas a mis hijos, que no sé qué les estoy dejando".

"Cuando voy a terapia, trato mucho el tema de la educación de mis hijos. Me da mucho miedo que ellos, en el futuro, tengan que ir a terapia a curar traumas que les hemos dejado sin quererlo", ha confesado, sincera, la pequeña de las hermanas Pombo.

María Pombo, en una imagen de archivo. Gtres

La influencer ha repasado sus inicios y ha reconocido que Álvaro Morata (33) fue "un gran empujón", ya que le hizo "estar en el mapa".

Pombo también ha opinado sobre las críticas a las que se expone continuamente: "Yo ya me he insultado antes de que tú me hayas insultado. Soy mi mayor hater y me cuesta mucho decirme las cosas buenas".

Otro de los temas que ha abordado en su charla con Martín Berrocal es la polémica que levantó su mensaje 'leer no te hace ser mejor persona': "Me pareció una locura y me frustró mucho cómo varió el mensaje, cómo se cogió de un clip de 10 segundos algo que realmente no era así, ¿sabes? El contexto no era ese".

A lo largo de la entrevista, María Pombo ha tratado uno de los aspectos más importantes de su vida. Se trata de la forma en la que encara su esclerosis múltiple: "Como yo ya lo había visto en mi madre, vivo sin miedo".

Y ha añadido: "Es algo que pienso a diario y que pesa dentro de mí, pero, más que por mí, por llegar a ser dependiente de mi marido, de mis hijos, ser una carga. No quiero eso. Mi madre siempre le ha quitado hierro al asunto y me da pena porque tener una carga en ti y no poder apoyarte en tu familia es duro, pero a la vez es algo que no quiero hacer".

Además, ha reconocido que se está planteando "seriamente irme a vivir a Miami", ya que cree que "sería muy positivo para la familia una aventura juntos. El núcleo familiar, irse y ser nosotros y ya. Vivir esto juntos creo que nos haría muy fuertes".

En este sentido, la invitada ha aprovechado la entrevista para deshacerse en elogios hacia su marido: "La seguridad que me ha dado Pablo… No tengo vidas para agradecérselo, me ha cambiado como persona. Yo, cuando empecé con él, sin quererlo, me hizo estar en un pedestal. Yo me siento, gracias a él, imparable".

Su historia con la esclerosis múltiple

En 2020, en pleno confinamiento por la Covid-19 y embarazada de su primer hijo, Martín, María Pombo notó hormigueos intensos que subían por su cuerpo, lo que la llevó a pruebas como resonancias magnéticas, punción lumbar y análisis de sangre.

En aquel entonces, le confirmaron mielitis (inflamación medular) y manchas cerebrales compatibles con EM. Para la influencer fue todo un "shock", pero aliviador por su familiaridad con la enfermedad de su madre.

Inició tratamiento que no afectó al bebé. Aunque lo describió como un "jarro de agua fría", se sintió afortunada por los avances médicos que permiten una vida normal.