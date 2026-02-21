El refugio de Cristina Piaget (56 años) en este pueblo de Ávila: "Es una casa autosostenible y da trabajo, pero merece la pena"

Cristina Piaget, junto a una imagen de Piedralaves, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Cristina Piaget (55 años) se ha convertido en una de las concursantes más polémicas de la actual edición de Gran Hermano Dúo. Así, su nombre resuena constantemente en redes sociales pese a su reciente salida del programa.

La exmodelo se embarcó en la aventura el pasado 8 de enero tras varios años alejada de la esfera pública. De hecho, pocos eran los detalles que se conocían sobre su vida actual antes de su entrada en el formato.

Piaget ha encontrado en un pequeño pueblo de la provincia de Ávila su refugio ideal y al que regresará una vez finalice su paso por el reality de Telecinco.

Cristina Piaget en una imagen reciente. GTRES

En concreto, es en Piedralaves donde la polémica gran hermana ha establecido su residencia fija. Se trata de un pintoresco municipio ubicado a poco más de una hora de Madrid, conocido por su entorno natural de la Sierra de Gredos.

Según confesó ella misma en una entrevista para El Mundo, se mudó allí hace ya más de una década. "Empezamos yendo y viniendo desde hace un año, pero ya vivimos instalados", explicó al medio en abril de 2014.

Además, se definía entonces como una persona "muy rural".

La vivienda en la que reside Cristina Piaget junto a su único vástago, Paul, es una casa autosostenible rodeada de campo, con huerto incluido.

Aunque en los últimos años ha optado por mantener un perfil bajo, un año atrás, en enero de 2025, la exmodelo se sinceró sobre su vida en el municipio de Ávila en un reportaje para ¡HOLA!

La casa se abastece de energía solar y de agua de manantial procedente de su propio pozo, algo que necesita un enorme compromiso, según reveló entonces.

"No es fácil, pues es una casa autosostenible y da trabajo , pero merece la pena. Me gusta poder transmitir a Paul que para calentarse hay que cortar madera, ¡no hay otra!", apostilló en declaraciones para la cabecera rosa.

Para Cristina, la construcción de esta casa en Piedralaves fue uno de los mayores sueños de su vida. Eso sí, nada podrá superar nunca el nacimiento de su hijo.

Cristina Piaget, junto a su hijo, Paul David. Gtres

Paul nació en 2011 y ha sido criado por la propia Piaget en solitario. El padre del joven, cabe apuntar, perdió la vida dos semanas antes de que comenzara la actual edición de Gran Hermano Dúo.

Su discreta vida sentimental

Cristina Piaget ha vivido una vida sentimental muy ligada a su etapa como top model de los 90, cuando protagonizó romances mediáticos con figuras muy conocidas como el presentador Carlos Lozano y el músico José María Cano, de Mecano.

Con Lozano mantuvo un idilio juvenil en los años 90. Un affaire que ambos han recordado ahora como una relación inocente y muy romántica.

Su historia con José María Cano fue breve a la par que intensa en la cúspide de sus carreras. La propia Piaget ha definido después más como un referente vital que como un simple exnovio, subrayando siempre su calidad humana y el respeto entre ambos.

Cristina Piaget y Carlos Lozano, en 'GH DÚO'. Mediaset España

La exmodelo también fue relacionada con el actor Sean Penn, exmarido de Madonna. Ambos fueron fotografiados juntos navegando por Ibiza y Formentera, unas imágenes que alimentaron rumores de romance internacional.

Cristina siempre ha explicado esa etapa con humor, asegurando que Penn fue un caballero y muy divertido, pero restando importancia a la historia y marcando distancias con el perfil de novia de Hollywood que se le quiso atribuir.