Antonio Banderas (65 años): "Desde que tuve el infarto como menos carne roja, pero el jamón no falta en mi dieta"

Antonio Banderas, en la promoción de 'Godspell' en Madrid, el 20 de enero de 2026. GTRES

La vida de Antonio Banderas (65 años) quedó marcada por un episodio de salud tras el cual ha vivido un auténtico renacer, tanto a nivel físico como personal. El 26 de enero de 2017 sufrió su infarto mientras hacía ejercicio en su casa de las afueras de Londres.

Por suerte, su enfermedad coronaria "no fue grave" y no causó "daños". La intervención fue sencilla y le colocaron tres stents, tal y como él mismo aclaró ese mismo año en el Festival de Cine de Málaga.

Desde entonces ha repetido que aquel episodio "no fue tan dramático" como se supuso inicialmente, pero sí supuso un punto de inflexión vital que le hizo replantearse sus prioridades, rebajar el estrés y cambiar sus hábitos.

Antonio Banderas en los Premios Talía 2025. Gtres

En varias entrevistas posteriores, como la que ofreció en diciembre de 2022 a Page Six, ha llegado a decir que aquel infarto "fue una de las mejores cosas que me han pasado en la vida".

¿El motivo? Aquel revés le hizo ver con claridad qué era realmente esencial: "Pude darme cuenta de lo que realmente importaba". Desde entonces ha dejado de angustiarse por cosas superficiales.

También ha contado que en el momento del episodio "vio claro que podía morir". Por ello decidió cambiar su estilo de vida, cuidarse más y valorar especialmente el tiempo con su hija, Stella del Carmen (29), su pareja, Nicole Kimpel (44), su familia y su trabajo como actor.

"El infarto me hizo apreciar la vida de una manera completamente diferente y de una manera mucho más poderosa. Cambió mi vida por completo y para siempre", contó en el programa estadounidense This Morning.

Deporte y actividad física

El malagueño, que se define como "amante del running", ha contado que desde que tuvo el infarto corre para cuidar su corazón: "Corro unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón".

"Me gusta, me desata las endorfinas y me voy a trabajar con una energía estupenda", ha destacado. "El ejercicio me centra, me da equilibrio, es mi forma de resetearme".

Cuando su agenda de trabajo se lo permite, complementa el running con yoga ocasional: "Hago yoga de vez en cuando para estar más ágil", y ha dicho que el ejercicio le “centra” y es su forma de “resetearse”.

Alimentación

En lo que respecta a su alimentación, cuida mucho más lo que ingiere: "Confieso que desde que tuve el percance con el corazón he tenido que reducir mucho el consumo de carne roja, como menos carne roja".

Ahora sigue una dieta más ligera y cardioprotectora, basada en pescado, pollo, verduras y alimentos frescos. Eso sí, en su mesa no faltan los productos de la tierra: "El jamón no falta en mi dieta, pero con moderación".

Sueño y rutina diaria

Antonio Banderas se levanta temprano, hace yoga por la mañana y luego sale a correr. En sus rutinas no busca superar marcas ni retos imposibles, únicamente ser constante.

Y es que, a sus 65 años, lo único que persigue es tener una vida sana y equilibrada. El andaluz resume su cambio de vida con la siguiente confesión: "Crucé el Atlántico siete veces en un año, era adicto al trabajo … ahora bajé el nivel de estrés, cocino, hago deporte y llevo una vida más tranquila con mi familia".

Salud mental y estilo de vida

"La salud mental es tan importante como la física. Ambas deben ir de la mano", ha subrayado al explicar cómo ha incorporado prácticas de meditación y que cocinar le relaja "muchísimo".

Sobre el sentido de todo este cambio, lo sintetiza así: "El éxito en la vida es hacer lo que quieres, como lo quieres y con la gente con la que lo quieres hacer", algo que dice haber comprendido a raíz del infarto".