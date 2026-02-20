Así es el chalé en el que se refugia Makoke (56) en el peor momento de su novio: cinco plantas a las afueras de Madrid

Makoke, junto a un paisaje de Pozuelo de Alarcón, en un montaje de EL ESPAÑOL. Europa Press|Gtres

Makoke (56 años) atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Su novio y futuro marido, Gonzalo Fernández, va a ser procesado, acusado de maltratar a su expareja.

El empresario, según ha publicado la revista Lecturas, se sentará en el banquillo próximamente, acusado de maltrato físico, amenazas y vejaciones continuadas. Una serie de presuntos hechos que se remontan a 2017.

Así, la colaboradora encara ahora un durísimo momento. Un trance en el que encuentra refugio en una espectacular vivienda ubicada en una de las zonas más privilegiadas de Madrid.

La casa de Makoke se encuentra ubicada en la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas residenciales más lujosas y seguras de España, donde también viven numerosos futbolistas, actores y otros personajes públicos.

La vivienda está formada por poco más de 600 metros cuadrados construidos repartidos en cinco plantas, conectadas por un ascensor privado. Además, una parcela con jardín y piscina propia.

En el interior del hogar en el que se refugia Makoke, la distribución combina funcionalidad y estética minimalista, con un salón principal amplio que se ha convertido en uno de los escenarios habituales de las publicaciones de la televisiva en redes sociales.

Según deja entrever su perfil de Instagram, el salón está presidido por un sofá modular de grandes dimensiones en tono blanco roto.

En la pared principal destacan tres cuadros abstractos en grises y negros, de líneas curvas y formas suaves, que aportan un punto de contraste sobre la base cromática neutra del espacio.

En uno de los laterales se encuentra una majestuosa estantería negra de diseño abierto que exhibe objetos decorativos colocados de forma ordenada, reforzando la sensación de orden y ligereza visual.

La zona principal de la casa se completa con una cocina abierta anexa al salón, sin divisiones físicas.

Dispone de una península con taburetes altos que hace las funciones de superficie de trabajo y barra para comidas rápidas o desayunos.

En la planta baja también se ubica un despacho, un baño de cortesía y el acceso directo al jardín.

Las plantas superiores, por otro lado, están destinadas a las estancias privadas. Es aquí donde se ubican los dormitorios y varios baños en suite.

El dormitorio principal, según las imágenes compartidas, se decora en tonos claros para potenciar la entrada de luz, e incluye una cama de gran tamaño con cabecero gris, dos mesitas de madera clara con cajones en tono más oscuro, una pequeña lámpara y un cuadro enmarcado en madera.

En esa misma planta se aprecia un gran armario blanco y la puerta de un baño privado, lo que refuerza el carácter de suite.

El sótano y el exterior son dos de los grandes atractivos de la casa. En la planta bajo rasante se encuentra el garaje, el cuarto de servicio, la zona de lavadora y un gimnasio privado totalmente equipado, una de las áreas favoritas de Makoke y uno de los espacios más utilizados de la vivienda.

En el exterior, la vivienda cuenta con un amplio jardín presidido por una piscina, rodeada de césped y de mobiliario específico de exterior, incluida una zona chill out con sofás de mimbre y cojines blancos bajo un porche.

Junto a la piscina se distribuyen varias tumbonas blancas donde la colaboradora acostumbra a tomar el sol y disfrutar de las sobremesas en familia durante los meses de verano.