El resurgir de Ivonne Reyes un año después de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad: su gran reto para pagar las facturas

El mes de marzo de 2025 fue un punto de inflexión para la venezolana Ivonne Reyes (58 años). En concreto, el día 12 de ese mes la presentadora, poco dada a revelar excesivas intimidades de su parcela más privada, reveló en una revista que estaba en la ruina.

"Estoy arruinada, empiezo de cero. (…) Perdí más de 10 millones de euros. Llegué a tener tres casas, pero las he perdido. (...) Me he acogido a la ley de la segunda oportunidad", fueron algunos de sus titulares, entonces, más potentes. Y duros: no fue nada fácil para ella dar ese paso.

Reyes narró que aquella situación la llevó a caer en una gran depresión, de la que le costó salir. Fueron días aquellos de mucha intensidad informativa y pasaron una severa factura emocional para ella. Acudió a televisión para explicar su asfixiante situación.

EL ESPAÑOL pudo conocer entonces que el trance por el que transitó la conductora de El gran juego de la oca preocupó a su entorno más próximo. Ivonne vivía y vive en régimen de alquiler por la zona de Arturo Soria, en Madrid.

Ivonne Reyes, en una fotografía tomada en marzo de 2025, en Madrid. Gtres

No fueron tiempos fáciles, pero Ivonne es una mujer fuerte. Y resiliente, siempre sale adelante: resurge.

En este tiempo, ahora que se cumple un año de aquella durísima confesión pública, ha estado la madre de Alejandro Reyes (25) tratando de reflotar, al tiempo que ha ayudado a su vástago a cumplir su sueño como actor teatral.

Ahora, una renovada Ivonne ha decidido enfrentarse al gran reto de su vida, a ese que cambiará su existencia y, claro está, le reportará grandes beneficios económicos para pagar sus facturas. Reyes regresa a la tele, y no de cualquier forma: irá a un reality show.

Tal y como deslizó El Confi TV y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la presentadora será concursante del espacio selvático Supervivientes. Este concurso, en realidad, se le ha ofrecido a Ivonne en más de una ocasión. De hecho, desde hace años.

Sin embargo, nunca ha terminado de prosperar la negociación. "¡Sabéis más que yo! De momento, no hay nada, pero todos los años me llaman. Imagino que seré un buen fichaje cuando me lo proponen. Ya el año pasado estuve a punto de ir", aseveró Ivonne en 2019 a este medio.

Ivonne Reyes, en un photocall. Gtres

Ahora sí: Reyes se irá a la selva; pasará hambre, convivirá, en condiciones climáticas nada favorables, con sus compañeros y, de seguro, se abrirá en canal y dará a conocer a esa Ivonne Dayanna que su entorno más íntimo conoce. La apoyarán dos personas clave para ella.

Estas son: su hermana, Clairet, y su hijo, Álex Reyes. Si nada cambia, a EL ESPAÑOL se informa que la persona que va a defender a Ivonne en los platós será su vástago, aunque éste se turnará la presencia en televisión con su tía, Clairet.

Ivonne, como no podía ser de otro modo, está muy contenta e ilusionada. Siempre ha pedido trabajo; nunca lo ha esquivado. Antes al contrario. Se ha quejado, de hecho, de la falta de proyectos, incidiendo en la idea de que ha existido una suerte de mano negra a ese respecto.

A nivel laboral, además de este proyecto, Ivonne ha estado al frente en su última etapa de La mirada de Ivonne, un pódcast en el que Reyes aborda temas de crecimiento personal, bienestar y experiencias de vida.

También, en ediciones anteriores, ha realizado interesantes entrevistas a personalidades de toda índole.

En paralelo, Ivonne también da consejos de nutrición en sus redes sociales y participa activamente en congresos internacionales como los organizados por PM-International, una multinacional alemana especializada en productos de salud, belleza y bienestar.

La formación de Álex

Este oficio temporal de camarero ha compaginado a la perfección con los sueños y metas de Alejandro.

El joven ha participado en cortometrajes, ha hecho figuración en películas, ha dirigido el podcast de su madre La Mirada de Ivonne, y ha sido candidato al Goya a Mejor Actor de Reparto por su papel en Balas y Katanas.

La última incursión teatral de Alejandro ha sido como protagonista de La Muerte de Woyzeck, una reinterpretación firmada por Nahuel Picone a partir del clásico de Georg Büchner.

En esta propuesta, estrenada en Madrid, Alejandro encarnó a Woyzeck en un montaje físico e inmersivo que se desarrolla como una especie de fiesta electrónica en la que el público asiste de pie y se convierte en parte activa de la acción, rodeado de música electrónica.

Álex Reyes junto a su madre, Ivonne, en un acto público. Gtres

Alejandro sigue siendo un actor con formación en la New York Film Academy, donde se especializó en técnicas como Lee Strasberg, Meisner y Stella Adler. Pero, como él mismo ha reconocido en varias entrevistas, el camino hacia el estrellato no es recto ni glamouroso.

"He trabajado recogiendo aceitunas, he sido camarero, he tocado muchas puertas. Esta profesión es una maratón, no un sprint", confesó a EL ESPAÑOL en una entrevista en julio de 2024.

"Mi madre ha cumplido los dos roles: madre y padre. Nunca he echado en falta una figura paterna", declaró a este medio. En su entrevista , Álex también reflexionó sobre el peso de su apellido: "He llegado a pensar que el apellido de mis padres me ha condicionado como actor".

Y apostilló: "A veces ayuda, pero otras te encasilla. Yo quiero que me valoren por mi trabajo, no por mi historia familiar". Huelga decir, porque es algo que se debe subrayar, que Alejandro no se deja arrastrar por la polémica judicial que han protagonizado sus padres durante años.

La ilusión de Pepe Navarro

Pepe Navarro vuelve a estar enamorado y su nueva ilusión sentimental tiene nombre y apellidos: Verónica Schmidt Bolaños.

Se trata de una modelo e influencer, también vinculada a la televisión como presentadora, que ronda la cincuentena y acumula más de 70.000 seguidores en Instagram, donde comparte campañas, viajes y trabajos en el mundo de la moda y la comunicación.

Llevan algo más de un año de relación, que han vivido con mucha discreción, con escapadas a la villa que el presentador posee en Ibiza y viajes a destinos como Islandia, y el entorno de Navarro subraya que Verónica ya forma parte de su núcleo más íntimo.