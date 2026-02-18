Ya es oficial: Gonzalo, el novio de Makoke, será juzgado por "tres delitos de violencia"

La felicidad que parecía rodear a Makoke (56 años) de cara a su próxima boda en Ibiza se ha visto truncada por un duro revés judicial: su prometido podría sentarse en el banquillo próximamente.

Según ha informado la revista Lecturas, el novio de la colaboradora, Gonzalo Fernández, será procesado acusado de "violencia doméstica" a su expareja, en un caso que incluye presuntos delitos de "maltrato físico, amenazas y vejaciones continuadas".

La información exclusiva de la cabecera revela que la juez encargada del caso ha considerado que existen indicios suficientes de delito y ha dictado un auto que llevará a juicio al publicista.

Este proceso judicial llega en un momento delicado para Makoke, que se encuentra inmersa en los preparativos de su enlace y que ahora se enfrenta a un golpe emocional inesperado.

Makoke ha revelado que celebrará su boda con Gonzalo Fernández en el verano de 2026. Instagram

Luis Pliego, director de Lecturas, detalló este martes, 17 de febrero, los hechos en el programa El tiempo justo, explicando que los presuntos episodios de violencia ocurrieron en 2017, pocos meses después del nacimiento de la hija de la expareja de Gonzalo.

Según la denuncia, la mujer habría sufrido agresiones físicas en al menos dos ocasiones, además de un hostigamiento psicológico constante a través de mensajes insultantes y vejatorios.

"Gonzalo, el novio de Makoke, prometido, con el que se va a casar, va a ser juzgado por tres delitos de violencia doméstica", aseguró Pliego.

Y añade: "El juez se ha pronunciado, se produjo una denuncia hace unos meses, él pasó una noche en los calabozos, se abrió un periodo de instrucción y el viernes el juez comunicó que va a ir a juicio. Estos presuntos delitos son hacia la expareja de Gonzalo, la que tuvo antes de conocer a Makoke".

Según Lecturas, el auto judicial recoge decenas de mensajes que, presuntamente, Gonzalo envió a su expareja, muchos de ellos con contenido insultante y amenazante.

Makoke y Gonzalo Fernández, en Marbella en 2024. GTRES

La juez considera que la denunciante sufrió daños tanto físicos como psicológicos, y algunos de estos mensajes incluso habrían sido escuchados por la hija de ambos.

Este caso, que ahora se dirimirá en los tribunales, deja a Makoke en una situación difícil, a pocos meses de dar un paso trascendental en su vida personal, y centra la atención mediática sobre el proceso judicial que enfrenta su prometido.

La reacción de Makoke

El director de la cabecera ha explicado en directo que habló con Makoke para darle la noticia, y que las palabras de la colaboradora de Fiesta no tenían nada que ver con lo que se esperaba.

"Me ha dicho que no sabía de qué le hablaba, que no hay ningún juicio, que se había archivado", aseguró, confirmando que Makoke no tenía conocimiento de la información publicada este miércoles, 18 de febrero, en la revista Lecturas.

Makoke atraviesa un nuevo capítulo complicado en su relación con Gonzalo. La pareja había decidido posponer su boda tras enterarse de la delicada situación de salud de la novia de Javier Tudela (32).

La colaboradora estuvo al lado de su hijo y su nuera, brindándoles apoyo y acompañamiento en todo momento,ofreciendo el consuelo y la cercanía que solo una madre puede dar en circunstancias tan difíciles.