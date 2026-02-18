Luis Merlo, actor: "En la época que yo nací, año 66, todavía vivía Franco y se vivía en una España muy diferente"

Luis Merlo, en el 'photocall' de 'Aída y Vuelta' en Madrid en enero de 2026. Gtres

Luis Merlo (59 años) se ha convertido en uno de los participantes estrella de la primera edición de Top Chef: Dulces y Famosos, el nuevo concurso de repostería que La 1 estrenó este pasado domingo, 15 de febrero.

Conocido desde pequeño por ser hijo de los actores Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo (84), Luis también cuenta con un importante proyecto fuera de la pequeña pantalla.

Se trata de Un dios salvaje, una obra de teatro en la que comparte protagonismo con Natalia Millán (56) y a la que se incorporó el pasado mes de agosto.

El actor Luis Merlo en una imagen de enero de 2020.

Con motivo de este fichaje, Luis Merlo se sinceró sobre su dura infancia unos meses atrás, dejando claro que su vida no ha sido un camino de rosas en absoluto.

"Yo padecí bullying, pero en mi caso era ser una familia distinta, ser una familia de actores. En la época que yo nací, año 66, todavía vivía Franco y se vivía en una España muy diferente", confesó el actor en una distendida charla con Europa Press.

"La educación entonces era mucho más severa y había un mundo muy oscuro, que eran las calles de Madrid, lo recuerdo como oscuro, con tres farolas, unos edificios sin iluminar", apostilló Merlo.

Luis Merlo en 'La Revuelta'. RTVE

Y añadió: "El bullying de hoy en día es mucho más cruel. Entonces, era que si era un señor en una sociedad conservadora, pues hijo de actores, nieto de actores, no estaba bien visto, no lo estaba aún. Y entonces, por eso yo recibí bastantes ataques".

No es esta la única ocasión en la que Luis se ha abierto en canal sobre sus primeros años. En octubre de 2024, el mítico actor de Aquí no hay quien viva concedió un testimonio en Y ahora Sonsoles.

Según él mismo relató, en la década de los 70 estaba mal visto ser hijo de artistas. "Los niños me lo contaban mucho en clase con afán de que yo me enterara de lo que tenía en casa", replicó Luis Merlo en el programa de Antena 3 que conduce Sonsoles Ónega (48).

En aquella charla, el hijo de Carlos Larrañaga confesó también que había elegido Merlo como apellido de nombre artístico como homenaje hacia su abuelo.

Luis Merlo.

Rápidamente, comenzó a ganar popularidad en la televisión, hasta que en 1997, incluso, llega a compartir grabación con su padre en la serie Señor Alcalde.

En el ámbito personal, Luis Merlo siempre se ha mostrado discreto. Tras separarse en 2018 de quien fue su pareja y marido durante quince años, afirma haber perdido el miedo a la soledad.