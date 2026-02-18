El lado más desconocido de Emiliano García-Page: de su hermano gemelo a su pasión por los trayectos largos en coche

Emiliano García-Page (57 años) regresa este miércoles, 18 de febrero, a El Hormiguero. El presidente de Castilla-La Mancha se sienta de nuevo en el programa de Pablo Motos para abordar la actualidad política.

No es la primera vez que el socialista acude al formato de Antena 3. Ya se dio cita hace poco más de un año, en enero de 2025. En aquel entonces, Page confesó una de sus mayores aficiones.

El de Toledo afirmó que uno de sus hobbies preferidos es hacerse largos viajes en coche, aunque eso suponga pasar varias horas en el interior de un vehículo.

Emiliano García-Page, en 'El Hormiguero' en enero de 2025. Gtres

"No tengo pereza con el coche. Me fui por la mañana a Almería y volví por la noche", comenzó diciendo Emiliano.

Y añadió: "Me gusta conducir. Si te levantas temprano, se puede llegar muy lejos y te plantas en poco más de cuatro horas en la frontera".

El político, que reside en Toledo, fue tajante en aquella entrevista de El Hormiguero. "Yo aspiro a mantener inquietud porque creo que el día que la pierdas empiezas a irte", remachó Page.

El presidente de Castilla-La Mancha se abrió en canal en su charla con Pablo Motos. Además de confesar una de sus mayores aficiones fuera del mundo de la política, contó algunas anécdotas con su hermano gemelo, Javier.

"Éramos una familia tremendamente humilde. Pero el último rebote fuimos dos, gemelos", explicó Emiliano. Y añadió: "Tiene la misma pulsión política que yo".

Los hermanos García-Page, en una fotografía publicada en el perfil de Instagram de Emiliano.

Como suele ocurrir con la mayoría de los gemelos, el vínculo entre hermanos es aún mayor. "Lo que se dice de tener las cosas al mismo tiempo no. Hemos hecho la carrera juntos, los exámenes juntos. Nunca nos hemos intercambiado", apuntó Page, entre risas, en su conversación en el programa de Antena 3.

Aunque Javier García-Page mantiene un bajo perfil público, lo cierto es que Emiliano no dudó en recalcar el amor que siente por su hermano. "Es la persona a la que más puedo querer. Aunque no sé qué piensa, tenemos algún tipo de coincidencia", añadió al respecto.

Javier abandonó en 2024 el Partido Socialista al estar en desacuerdo con distintas medidas tomadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (53). En el comunicado señaló que sus "principios y valores socialistas" son "incompatibles" con la "deriva del partido".

Emiliano y Javier nacieron el 11 de junio de 1968 en una modesta vivienda del centro de Toledo. Su madre se dedicaba a las tareas del hogar y su padre trabajaba como encuadernador.

Son los dos menores de una familia numerosa con cinco hermanos. No solo se parecen físicamente. Ambos estudiaron Derecho y se licenciaron el mismo año. Además, sus vidas familiares presentan curiosas coincidencias, ya que tienen dos hijos.

Según ha recordado el propio barón socialista, durante el segundo embarazo de la esposa de Javier, la ginecóloga bromeó al predecir que "se repetiría la secuencia, aunque el sexo de los niños fuera en orden contrario".

Emiliano García-Page estuvo casado durante 24 años con Yolanda Fernández, hija del primer alcalde socialista de Puertollano, Ramón Fernández Espinosa. La pareja se conoció a través de la política y contrajo matrimonio en 1996.

Su relación terminó en 2020, año en el que el presidente castellano-manchego abandonó el domicilio familiar en Toledo para instalarse en una vivienda alquilada en la urbanización de La Legua, a las afueras de la ciudad.

Durante la pandemia sanitaria de la Covid-19, García-Page estableció temporalmente su residencia en el Palacio de Fuensalida, sede oficial de la Presidencia regional.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.. Junta de Castilla-La Mancha

Del matrimonio nacieron dos hijos: Raquel, la mayor, vino al mundo en 1998 y se licenció en Medicina en octubre de 2022. En cambio, la vida de su hermano menor, David, se mantiene alejada del foco mediático.