Confirmado por Hacienda: la Agencia Tributaria reclama a José María Almoguera 8.467 euros por deudas

José María Almoguera (36 años), hijo de Carmen Borrego (59), se encuentra atravesando un momento económico complicado, según ha revelado en exclusiva la revista Semana: tiene problemas con Hacienda.

Tras años de presencia constante en televisión, primero enfrentándose públicamente a su madre y luego colaborando en distintos programas, la visibilidad de Almoguera se ha reducido y sus ingresos ya no son los mismos que antes.

Su paso por la televisión incluyó una etapa como colaborador en TardeAR, junto a María 'la jerezana' (33), conocida por su participación en Gran Hermano, pero cuando el programa finalizó, su relación con Telecinco quedó prácticamente cerrada.

José María Almoguera paseando por las calles de Madrid. Gtres

De hecho, hasta su madre habría intervenido en varias ocasiones para intentar conseguirle oportunidades laborales, tanto a él como a su nuera, pero sin resultados sostenibles.

El principal desafío económico que enfrenta ahora José María es con la Agencia Tributaria. Tal y como reconoció el propio Almoguera en el programa El tiempo justo, "Cuando cobras, hay que pagar luego a Hacienda… Se ha pagado, pero a lo mejor no todo…".

Tras estas declaraciones, la revista Semana ha confirmado que la deuda pendiente asciende a 8.466,40 euros, proveniente de entrevistas exclusivas concedidas durante el último año.

A esta situación se suma la demora en su divorcio con Paola Olmedo (38 años), que aún no se ha formalizado. Según ha explicado Almoguera en distintos medios, el retraso estaría vinculado a cuestiones económicas y a obligaciones fiscales compartidas que todavía no se han resuelto.

Además, ha señalado que parte de sus recursos los ha destinado a ayudar a su exesposa en proyectos personales, lo que habría complicado la firma del divorcio.

José María Almoguera y María 'La Jerezana' en un acto público. Gtres

"Yo uso un dinero que tengo para ayudarle a montar un negocio y es lo que le estoy pidiendo", contó Almoguera en el plató de ¡De Viernes! el pasado 2 de enero, algo que podría explicar por qué no se ha firmado el divorcio aún.

Por su parte, Olmedo ha señalado, a través de la colaboradora Leticia Requejo (36) en El tiempo justo, que el hijo de Carmen Borrego prioriza el dinero sobre la formalización del divorcio, poniendo de relieve el trasfondo económico de la situación.

El caso de José María Almoguera pone de manifiesto cómo los cambios en la visibilidad mediática y los ingresos pueden afectar directamente la vida financiera de quienes han trabajado en televisión, y cómo incluso deudas relativamente moderadas con Hacienda pueden generar tensiones personales.

La exclusiva de Semana ofrece un vistazo detallado a esta situación, centrándose en la cifra concreta que José María Almoguera debe a la Agencia Tributaria y en cómo este asunto se relaciona con su vida personal y familiar.