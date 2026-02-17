Loles León vende su piso de 150 metros cuadrados y seis habitaciones en Madrid tras años de altibajos económicos

Loles León (75 años) se ha desprendido del piso en el que ha vivido los últimos años en Madrid, una vivienda de más de 150 metros cuadrados y seis habitaciones que se había convertido en su gran refugio en el centro de la capital.

Según ha podido averiguar EL ESPAÑOL en exclusiva, la actriz, una de las más taquilleras de todos los tiempos, llevó a cabo la operación de venta del inmueble entre mediados y finales de 2025.

La casa, ubicada dentro del distrito Centro -concretamente en el barrio de Palacio-, se encuentra en la quinta planta de un edificio construido en 1947 con vistas privilegiadas al Jardín de las Vistillas y a la Catedral de La Almudena.

Ahora su nueva propietaria, una poetisa madrileña, goza de las comodidades que durante años ha gozado la que fuera chica Almodóvar. Su localización es, sin duda, uno de los atractivos del inmueble, pero las características del piso no se quedan atrás.

En sus 157 metros cuadrados se distribuyen un hall de entrada, gran comedor, cocina con despensa, seis habitaciones, un baño y un aseo, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.

La actriz ha vendido su piso del distrito Centro. Getty Images

Nacida en el barrio marinero de la Barceloneta (Barcelona), la actriz se mudó a Madrid a principios de los 80 para dar el impulso definitivo a su carrera en el mundo del espectáculo.

Este hogar ha sido durante los últimos años el símbolo de la estabilidad que Loles consiguió tras una vida marcada por los altibajos laborales y económicos.

En la última entrevista que ha concedido, en Lo de Évole, la intérprete ha reconocido que ha hecho algunas "películas gastronómicas", "para comer".

"En la vida todos tenemos mochilas. Tenemos a nuestro cargo personas o cosas, negocios, hipotecas, a los hijos que hay que ayudar o a los padres; y aunque una película no me haya venido bien si me van a pagar lo que pido, pues la hago".

"Yo me divierto mucho cuando gano dinero. Dame dinero. Me pongo muy contenta y alegre. Porque, a lo mejor, con esa película yo tapo algún agujero. Y eso está bien. ¿No?", puntualizó en su charla con Évole.

Golpes económicos

La actriz ha trabajado en cine, teatro y televisión. GTRES

Loles León nunca ha ocultado que ha llegado a "arruinarse" en varias ocasiones a lo largo de su vida profesional. Ella misma relató que, a raíz de la presión fiscal y de los impuestos, se vio obligada a vender su apartamento de la playa, perdiendo en esa operación los ahorros de 30 años de trabajo.

A esto se sumó uno de los capítulos más duros: sus problemas con Hacienda por las declaraciones de los años 2008, 2009 y 2010. La Agencia Tributaria consideró que los ingresos que facturó a través de su sociedad Loleon S.L., de la que poseía el 98%, debían haberse declarado como persona física, lo que derivó en una importante regularización fiscal.

La justicia acabó dando la razón a Hacienda, obligando a la intérprete a hacer frente a una cuantiosa deuda de casi 188.000 euros y a una multa cercana a los 65.000 euros. El proceso dejó a la actriz prácticamente sin ahorros.

Pese a todos estos reveses, Loles León ha demostrado ser una luchadora incansable. Cabe recordar que la intérprete de Mujeres al borde de un ataque de nervios crió sola a su hijo Bertoldo -nombre en honor a Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán- fruto de su relación con un director de teatro.

La catalana remontó sus finanzas gracias a su trabajo en televisión, teatro y programas de entretenimiento. Loles no solo logró saldar su deuda con Hacienda, sino que a la hora de vender su piso del centro de Madrid lo ha hecho libre de hipoteca.

Aunque se desconoce la cifra exacta que ha logrado embolsarse con la venta de la casa, los pisos de esas características se están sacando al mercado por más de un millón de euros, según un experto inmobiliario consultado por este medio.

Actualmente, Loles León compagina su faceta de actriz con un nuevo papel como presentadora de televisión en RTVE. La cadena pública la ha fichado para ponerse al frente de un nuevo programa semanal de prime time: Zero dramas, un talk show en el que se debatirá sin filtros sobre relaciones, cuerpo, deseo y nuevas formas de vivir.