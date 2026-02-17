David Cantero, sobre su hijo Álvaro Berro: "Me cambió la forma de ver y vivir la vida. Me descubrió su verdadero sentido"

David Cantero y su hijo, Álvaro Berro, en una imagen de sus redes sociales.

Álvaro Berro, el hijo mayor de David Cantero (64 años), cumple este martes, 17 de febrero, 36 años. Una marcada fecha que el presentador ha celebrado públicamente a primera hora del día.

El que fuera conductor de Informativos Telecinco ha publicado un post en Instagram dedicado a su vástago. "Un día como hoy hace 36 años este pequeño me cambió la forma de ver y vivir la vida; me descubrió su verdadero sentido", comienza el escrito de Cantero.

Y prosigue: "Al poco de llegar, le hablé con sinceridad del mundo, del lugar donde tendría que existir, y creo que eso le sirvió para darse cuenta de todo".

David Cantero es consciente de que su hijo ya no es ningún niño. Sobre ello ha hecho hincapié en su felicitación de cumpleaños.

"Ese dulce bebé es hoy un buen hombre. Misión cumplida", ha escrito el comunicador. "Ya sabes cuánto te quiero, hasta el infinito y mucho más allá", ha terminado diciendo el que fuera un rostro habitual de Mediaset España.

La respuesta de Álvaro Berro no ha tardado en llegar. Pocos minutos después de que Cantero publicara el escrito, su hijo ha reaccionado. "Chapa histórica nada más llegar. Te quiero", ha replicado el único vástago de David.

Álvaro es hijo del primer matrimonio de David Cantero con la periodista Carmen Berro Medina, productora de informativos en Canal Sur TV.

El periodista, cabe apuntar, también es padre de Adriano y Alejandro, fruto de su actual relación con la periodista Berta Caballero.

Aunque el joven siempre ha optado por un perfil bajo, sabido es que desde niño quiso seguir los pasos de su padre. Así, decidió estudiar Periodismo en Madrid.

Álvaro Berro, en una conexión en directo desde la Ciudad del Vaticano, en Roma.

Su carrera profesional comenzó en una agencia de prensa, aunque no tardó en dar el salto a Mediaset. Allí empezó como becario y ahora se encuentra al frente de Noticias Cuatro, donde comparte pantalla con Alba Lago (40).

Es su perfil de Instagram lo que permite conocer algo más a fondo a Berro. Cuenta con poco más de 20.000 seguidores y su descripción dice así: "Periodista de Sevilla. Novelas de piratas y cortar leña".

La mayoría de sus publicaciones corresponden a idílicos viajes. También así imágenes sobre su faceta como periodista.

Lejos de las cámaras, el periodista vive una ilusionante etapa de la mano de Glenda Pampinella, una joven siciliana con quien mantiene una historia de amor desde 2023.

Álvaro Berro y Glenda en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Es más, este pasado verano, Álvaro Berro rompió con su discreción habitual y compartió diversas fotografías junto a su pareja.

Apasionados besos, caricias, momentos frente al mar y paseos bajo el sol fueron algunas de las escenas que el hijo de David Cantero sacó a la luz unos meses atrás en stories de Instagram.