El rey Juan Carlos se reúne con Carlos Herrera en Abu Dabi y se sincera sobre su salud: "Me encuentro excelentemente bien"

Juan Carlos I y Carlos Herrera, en una fotografía publicada por el periodista en enero de 2022 en su perfil de Instagram.

El estado de salud de Juan Carlos I (88 años) lleva siendo objeto de debate desde hace años. Una situación que se incrementó con su traslado a Abu Dabi allá por 2020, pues sus apariciones públicas se vieron fuertemente reducidas.

Hace apenas unas semanas, circulaba una fotografía en redes sociales en la que el Emérito llamaba la atención por su preocupante imagen personal. De hecho, se llegó a afirmar que el padre de Felipe VI (58) lidiaba con problemas de salud "bastante serios".

Este pasado sábado, 14 de enero, Carlos Herrera (68) se trasladó hasta Abu Dabi para mantener un encuentro con Juan Carlos. Desde allí, el exmonarca se sinceró con su íntimo amigo sobre la verdad de su estado de salud.

El Emérito pidió al comunicador agradecer en su nombre a "todos los que se han preocupado por mi estado de salud". Además, añadió: "Como podrán comprobar, me encuentro excelentemente bien".

Juan Carlos reconoció en su charla con Herrera que sufre "los problemas de achaques normales de mi edad". "Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo", relató el exsoberano, entre risas, al periodista este pasado sábado.

Además de su estado físico, el marido de la reina Sofía (87) afirmó que se siente "feliz". "Pronto volveré a España. Un abrazo para todos", terminó diciendo el rey emérito.

48 horas más tarde, en la mañana de este lunes, 16 de febrero, Carlos Herrera ha ofrecido más detalles sobre su encuentro privado con Juan Carlos I.

El rey emérito Juan Carlos y Al-Bader Al-Sabah, presidente de la Federación Acuática Asiática, en una imagen de sus redes sociales.

El periodista ha asegurado en su programa, Herrera en Cope, que fue él mismo quien le propuso al rey Juan Carlos tomarse las instantáneas para dar muestra de su buen estado de salud y acallar así los rumores sobre su supuesto empeoramiento.

Herrera ha afirmado que el abuelo de la princesa Leonor (20) goza de una salud "espectacular", desmintiendo las preocupantes informaciones que han llegado en las últimas semanas.

Aunque el comunicador ha confirmado que el Emérito padece "problemas de movilidad" y se ayuda de "una silla de ruedas para trayectos largos", también "se levanta con su muleta, se sienta, charla contigo".

Carlos Herrera y Juan Carlos I, cabe apuntar, no se reunieron en la residencia del Emérito en Abu Dabi, pues se encuentra en obras. En su defecto, se reunieron en un hotel de la capital emiratí.

Durante la conversación, el Emérito se mostró agradecido por el interés genuino en su persona. "Me transmitió la gratitud a todas las personas que se han preocupado sinceramente por su salud", ha matizado Herrera.

En su encuentro en Abu Dabi este fin de semana, el exmonarca confesó al periodista su intención de regresar pronto a España. Una situación sobre la que ha concedido más detalles Carlos Herrera en la mañana de este día 16 de febrero.

"Creo que pronto va a Sanxenxo", ha comenzado diciendo. "No viene a Madrid porque no puede dormir en el Palacio de la Zarzuela porque no lo deja el Gobierno", ha añadido el exmarido de Mariló Montero (60).

No es la primera vez que Herrera se desplaza hasta Abu Dabi para mantener un encuentro privado con Juan Carlos. Es más, el periodista y el Emérito se reunieron allí en agosto de 2021 y enero de 2022.

La visita de Aznar

Este pasado fin de semana, el rey emérito no solo recibió la visita de su íntimo amigo Carlos Herrera. También se trasladó hasta el país de Oriente Medio José María Aznar (72).

El expresidente de España publicó en Instagram una foto junto a Juan Carlos I, con un breve mensaje en el que subrayaba el "reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España".