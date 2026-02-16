Pablo Castellano, especializado en reformas: "La obra de una casa nueva cuesta de 1.800 a 3.000 euros el metro cuadrado"

Muchos lo conocen por ser influencer y marido de María Pombo (31 años), pero lo cierto es que Pablo Castellano (39) dedica la mayor parte de su tiempo a su empresa de construcción, un proyecto en sociedad con su hermano mayor.

Así, como experto en el sector y aprovechando su proyección mediática, Castellano se ha atrevido con un contenido relacionado con el mundo de las casas, que ha gustado mucho a sus seguidores. "Tienes que compartir tu sabiduría. Haz más de estos", le ha sugerido su mujer, María Pombo.

El contenido en cuestión es un vídeo en el que Pablo Castellano comparte cinco tips que se deben tener en cuenta antes de construir una casa.

"Os voy a dejar los cinco mejores consejos antes de construiros una casa. Ya son muchos años en el sector y nuestros clientes suelen tener siempre las mismas dudas cuando empiezan con el proyecto de su casa. La quinta es la más importante", comenta en la descripción del clip.

El primero de ellos está relacionado con la economía: "Tener clarísimo el dinero que podéis disponer, que normalmente se suele hacer con hipoteca". Al respecto, explica: "Tienes que dar el 20% y contar con que el banco te retiene el 10% hasta el final de la obra".

En este punto, el creador de contenido añade que es igual de importante tener en cuenta que se debe destinar otro 20% o 25% a gastos como arquitectos, licencias...

Como segundo consejo, Pablo Castellano asegura que es importante tener en cuenta "los metros que te puedes permitir". Desliza que con el presupuesto es esencial, junto al arquitecto, definir la distribución y los espacios.

Es en este punto cuando el empresario aclara una de las mayores dudas respecto a la construcción de una vivienda.

"La obra costará entre 1.800 y 3.000 euros el metro cuadrado. Pero dependerá de la calidad de los materiales", asegura.

El tercer tip es "conocer los plazos". Según el influencer son dos meses de elaboración de proyecto, entre cinco y 16 meses para el trámite de las licencias y unos 20 meses para la construcción de la propiedad.

Un periodo largo que lleva a Castellano a cerrar con su quinto consejo: "Tener paciencia". Además de los tiempos, el empresario aclara que durante el proceso suelen surgir imprevistos.

Su empresa

Pablo y su hermano Jacobo son socios en Grupo Archarray, empresa que lleva a cabo proyectos integrales en toda España.

Con 15 años de experiencia, los hermanos Castellano y su equipo se encargan desde el desarrollo de "la idea de interiorismo, a los permisos y licencias, selección de materiales de última generación o fabricación de mobiliario a medida". Todo ello, en sintonía con un presupuesto y plazo establecido.