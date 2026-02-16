Joan Verdú, esquiador olímpico y novio de Laura Escanes: "He tirado de corazón para ganar y hacer una remontada épica"

Joan Verdú (30 años) ha copado el foco mediático durante los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Milán-Cortina. No solo por su papel como esquiador profesional, sino también por su relación con la influencer Laura Escanes (29).

Verdú ha entrado en el top 10 de la competición olímpica, siendo uno de los esquiadores más potentes del circuito. Tras terminar en el 19º lugar en el primer intento, el andorrano arriesgó en la segunda manga y logró uno de los mejores tiempos del día en la prueba de slalom gigante masculino.

Con un crono de 1:10.60, el novio de Laura Escanes logró el mejor tiempo de la segunda manga, lo que le permitió escalar posiciones y finalizar en el décimo puesto en la clasificación general, con un tiempo total de 2:27.29.

Sobre ello, emocionado, se ha pronunciado en sus redes sociales. "Después de una temporada con muchas dificultades… Muy feliz y orgulloso de sacar hoy un carrerón el día que más difícil era. He tirado de corazón y de huevos para ganar la segunda manga y hacer una remontada épica", escribió Joan Verdú tras su triunfo.

"Feliz de representar a mi país y ponernos arriba, donde nos merecemos", añadió en aquel post, escrito junto a una serie de imágenes en plena prueba.

En una siguiente publicación, el esquiador también dedicó un mensaje a quienes le han acompañado en los Juegos Olímpicos de Invierno. Entre ellos, su novia.

Laura Escanes, por su parte, también se deshizo en palabras de cariño y admiración hacia su pareja. "Mi Valentín estuvo ocupado hoy", escribió el pasado 14 de febrero, a propósito del Día de San Valentín.

"No puedo estar más orgullosa y feliz por ti. Cómo nos has hecho soñar. Te mereces esto y más. Te quiero", escribió entonces la influencer catalana en su perfil de Instagram y junto a varias imágenes de la jornada.

"El mejor equipo", respondió Joan Verdú en los comentarios, donde se ha llevado el aplauso de conocidos rostros patrios.

"Bravísimo. Súper emocionante", escribió Alejandra Prat (48) en el post de Laura Escanes. "Los mejores", añadió, por su parte, la creadora de contenido Sara Baceiredo (27).

Joan Verdú y Laura Escanes durante un evento en Nueva York. Instagram

Cabe recordar que Laura Escanes y Joan Verdú se conocieron a finales de 2024 durante una escapada de la influencer a Grandvalira, Andorra.

Pero no fue hasta marzo de 2025 cuando la que fuera mujer de Risto Mejide (51) confirmó su historia de amor con su primer posado juntos, subido a sus redes sociales, donde atesora dos millones de seguidores.

Respecto al hito de Verdú en Milán-Cortina, puntualizar que el resultado le ha permitido sumar puntos en la lista de salida de la Copa del Mundo, pasando del puesto 25 al 22, lo que le otorgará un mejor dorsal en Kranjska Gora, donde se celebra la Copa del Mundo de esquí alpino.

La anterior vez, en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, Joan Verdú había logrado su mejor marca previa con un noveno puesto en gigante, convirtiéndose en el esquiador andorrano más competitivo de su generación.