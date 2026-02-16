La emotiva carta de David Bisbal a su hija mayor, Ella, tras cumplir 16 años: "Me gustaría que el tiempo se detuviera"

Este pasado domingo, 15 de febrero, Ella, la hija de David Bisbal (46 años) y Elena Tablada (45), ha cumplido 16 años. Una dulce efemérides que el cantante ha querido celebrar públicamente.

El almeriense ha compartido una emotiva carta dedicada a su primogénita a través de su perfil de Instagram. Además, ha sacado a la luz una fotografía y un vídeo de la joven.

"No puedo creer cómo ha pasado el tiempo", comienza el escrito publicado por Bisbal en su red social. "Te miro y veo a esa niña que cabía en mis brazos, y al mismo tiempo veo a la mujer en la que te estás convirtiendo", ha añadido el intérprete de Ave María.

David Bisbal es consciente de que su hija mayor ya no es una niña pequeña. Una realidad que ha querido reflejar en su perfil de Instagram. "Me emociona escuchar tus pensamientos y esas conversaciones tan bonitas que ahora compartimos", ha confesado.

El artista ha puesto punto final a la tierna felicitación a Ella con una petición: "A veces me gustaría que el tiempo se detuviera y que siempre fueras mi niña, pero también me hace feliz verte crecer con esa luz tan tuya".

Al post han reaccionado diferentes rostros reconocidos. Entre los mensajes más destacados se encuentra el de Rosanna Zanetti (37), actual mujer de Bisbal.

"16 años. El tiempo vuela. Qué edad tan bonita y especial", ha escrito la venezolana en la publicación de su marido, dando buena muestra de la estupenda relación que mantiene con la hija del cantante andaluz.

Ella Bisbal Tablada llegó al mundo el 15 de febrero de 2010, fruto de la extinta relación entre David Bisbal y Elena Tablada. De hecho, la modelo también ha querido felicitar públicamente a la joven.

"Sigamos bailándonos la vida y surfeando cada ola al ritmo de nuestra cintura, mi auténtica", reza parte del mensaje publicado por Elena en su perfil de Instagram. Unas palabras que ha acompañado de un vídeo en el que aparece Ella bailando, al más puro estilo Shakira (49).

A pesar de que ha alcanzado recientemente 16 años, lo cierto es que escasos son los detalles que se conocen sobre la vida privada de la joven. De hecho, no hay constancia de sus redes sociales.

Elena Tablada y David Bisbal, junto a su hija Ella, en febrero de 2010. Gtres

En una entrevista concedida a Diez Minutos el pasado mes de mayo, Elena Tablada confesó lo difícil que es ser hija de padres adolescentes.

"Eso influye porque es un punto que a los niños de esa edad les puede llegar a afectar. Yo creo que con amor y atención se consigue", relató la expareja de David Bisbal a la citada revista.

La muerte de José Bisbal

David Bisbal ha celebrado ahora el cumpleaños de su primogénita. Una jornada que viene precedida de un triste acontecimiento en la vida del almeriense.

Este pasado martes, 10 de febrero, José Bisbal, su padre, perdía la vida a los 84 años tras un tiempo batallando contra el alzheimer. Tras el deceso de su progenitor, David publicó un desgarrador escrito en Instagram despidiéndose de él.

"Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", rezaba parte de la conmovedora carta.